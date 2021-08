Les incendies continuent de gagner du terrain en Turquie, 13 sont hors de contrôle

Plus de 5.000 pompiers continuaient samedi à lutter contre les feux de forêt en Turquie. Les zones côtières du sud et de l’ouest du pays sont particulièrement touchées par les incendies depuis plusieurs jours.

À Köycegiz et Milas, dans la région de Mugla, les flammes se sont propagées pendant la nuit et plusieurs quartiers ont dû être évacués. Selon le ministre turc de l’Agriculture et des Forêts, Bekir Pakdemirli, des incendies incontrôlés ont éclaté en 13 endroits.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi sur Twitter que plus de 200 feux avaient été maîtrisés depuis le 28 juillet. Un total de 5.250 pompiers ont été déployés dans les zones sinistrées, appuyés par 1.000 véhicules et plus de 80 hélicoptères, avions et drones.

Les chutes de pluie providentielles qui se sont abattues sur le sud-ouest de la Turquie ont contribué à améliorer la situation dans la région d’Antalya. Selon les autorités locales, les incendies y sont désormais sous contrôle, y compris à Manavgat, où les averses continuaient samedi. Les flammes ont cependant causé d’importants dégâts.

Huit personnes sont mortes et des dizaines ont été hospitalisées en raison des feux qui ont embrasé la Turquie. D’après les experts, il s’agit des incendies les plus violents depuis plus de 10 ans. Près de 100.000 hectares de forêts et de champs ont été détruits, selon les estimations.