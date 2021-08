Berckmoes nouveau leader du Tour de Namur

Déjà vainqueur vendredi à Couvin, le futur pro a fait coup double sur le chrono de Spy. Thibau Nys reste en embuscade.

Les visages marqués par l’effort en disaient long, ce samedi, à l’arrivée à Spy, sur la difficulté de ce contre-la-montre. Un chrono tracé sur un parcours sinueux, étroit, avec de nombreuses relances, mais aussi des côtes et des parties exposées au vent. Le public a assisté à un duel intense, à distance, entre Jenno Berckmoes et Thibau Nys. Ce dernier a perdu son maillot jaune au profit du premier, qui a fait coup double. «Mais chapeau à Thibau, qui a vraiment réalisé un bon temps», souffle Jenno Berckmoes. «Pour ma part, je suis logiquement très satisfait. J’ai apprécié ce contre-la-montre. Il était exigeant, dur. Mais il fallait aussi être prudent: deux de mes coéquipiers ont chuté dans des virages. J’avais donc décidé de tout donner dans les montées et d’être vigilant dans les portions plus délicates. Maintenant, j’ai le maillot de leader, je vais bien évidemment tout faire pour le garder ce dimanche au bout de la dernière étape.»

Celle-ci sera accidentée, entre Doische et la Citadelle de Namur, sans la montée de la Merveilleuse. «J’aurais préféré la grimper, mais vu les circonstances qui ont touché la région, je comprends que cela ne soit pas possible», explique-t-il.

À ses côtés, au pied du podium, Thibau Nys garde le sourire. Il a perdu son maillot jaune mais aussi le maillot blanc de meilleur jeune, mais il a conservé le maillot vert. «Je perds le maillot de leader, oui, mais je m’y attendais, et je dois bien dire que je ne pensais pas m’en sortir aussi bien sur ce chrono», explique-t-il. «Tout est encore possible pour ce dimanche, pour la victoire finale.»