Une trentenaire poignarde son compagnon à Herstal

Les policiers de la zone de police de Herstal sont intervenus vendredi vers 21h30 pour une violente dispute qui s’est terminée par un coup de couteau à Herstal, a indiqué samedi le parquet de Liège.

Ils ont procédé à l’arrestation d’une dame de 32 ans qui est en aveux pour les coups de couteau. Selon les premiers éléments de l’enquête, il apparaît que le couple s’est disputé car l’homme a estimé que la femme était rentrée plus tard que prévu au domicile. Le ton est monté et c’est alors qu’elle l’a poignardé dans la région du thorax, précise encore le parquet.

Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux. L’homme a été transporté d’urgence dans un hôpital de la région liégeoise, il perdait beaucoup de sang et ses jours étaient considérés comme en danger vendredi soir. Samedi matin, les médecins se sont toutefois montrés plus rassurants sur l’état de santé de la victime. La trentenaire a été privée de liberté et a été déférée au parquet de Liège avec demande de mandat d’arrêt.