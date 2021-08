Son magasin de vélos électriques dévalisé: entre 90 000 et 100 000€ de préjudice

Dans la nuit de vendredi à samedi, des voleurs particulièrement bien organisés ont fait une véritable razzia sur les vélos électriques d’un magasin lessinois.

Chlist Pools est complètement dépité. Le gérant du magasin de bicyclettes électriques Grand Marais à Ollignies, dans l’entité de Lessines, a eu la désagréable surprise de constater que des voleurs s’étaient introduits par effraction dans son commerce.

«Ce samedi matin, lorsque je suis arrivé à 7 h 30, mon showroom était quasiment vide. Les faits ont donc plus que probablement été commis durant la nuit. Les voleurs ont fracassé la porte d’entrée qui donnait sur la chaussée avant de casser la vitre de la salle d’exposition», nous raconte M. Pools.

Les malfaiteurs étaient particulièrement bien organisés et ont mis toutes les chances de leur côté pour ne pas être appréhendés par la police. N’ignorant pas que le magasin était équipé de caméras de surveillance (quatre au total), ils ont visité le bureau de l’enseigne afin d’y dérober l’appareil servant à l’enregistrement des images.

«Tout le bénéfice de quatre années d’activité»

Le préjudice est très élevé puisque les malfrats ont tout emporté ou presque sur leur passage. «Il ne me reste que quatre vélos électriques dans le showroom. Au total, les voleurs ont embarqué entre 35 et 40 vélos électriques. Pour transporter un tel stock, les auteurs devaient au moins disposer d’un camion ou de deux camionnettes, nous dit Chlist Pools. Outre les dégâts matériels, cette marchandise représente entre 90 000€ et 100 000€. Ce montant, c’est tout le bénéfice que j’avais pu retirer depuis l’ouverture du magasin de vélos, il y a quatre ans.»

M. Pools a déposé plainte à la police, qui s’est rendue sur place pour constater les faits et trouver d’éventuels indices – comme les empreintes – susceptibles de les aider dans leurs recherches pour retrouver les auteurs. Ce n’est pas la première fois que le commerce de la rue de la Florbecq est la cible des voleurs. Il y a deux ans seulement, une tentative de vol y avait été commise.

Le gérant du magasin lessinois Grand Marais en appelle à la vigilance des citoyens, sachant que les voleurs n’ont pas emporté les chargeurs de batteries des bicyclettes électriques. «Il se peut qu’ils cherchent à en trouver par n’importe quel moyen que ce soit».