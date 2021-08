JO 2021 | Pas de médaille pour les Tornados 4e du 4x400m, avec un record national

Les Belgian Tornados rêvaient de podium olympique. Ils décrochent finalement une quatrième place et un nouveau record national en relais 4x400m.

Les Etats-Unis remportent l’or, comme chez les filles, les Pays-Bas terminent à la deuxième place. Le Botswana décroche la médaille de bronze.

Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée dans cet ordre, composaient le relais belge en finale du 4X400 m samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo (14h50) heure belge.

Vendredi, les Belgian Tornados s’étaient qualifés pour leur 4e finale olympique d’affilée en prenant la 3e place de la seconde série en 2:59.37, derrière la Pologne (2:58.55) et la Jamaïque (2:59.29). Les huit finalistes sont les Etats-Unis, le Botswana, la Pologne, Trinité et Tobago, l’Italie, les Pays-Bas, la Jamaïque et la Belgique.