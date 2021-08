JO 2021 | Les Cheetahs à la 7e place pour une première finale olympique, nouveau record de Belgique

Les Belgian Cheetahs couraient avec, dans l’ordre, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus Photo News

Les Belgian Cheetahs terminent à une belle septième place, lors de la finale de 4x400m

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus ont couru en 3:23.96, un nouveau record belge. Lors de la série de jeudi, les Cheetahs avaient déjà battu le record belge, en réalisant 3:24.08.

Noami Van den Broeck a pris un bon départ depuis le couloir 8 et a pu passer le témoin à Vervaet en septième position. Vervaet remonte d’une place et laisse Couckuyt en sixième position. La dernière coureuse, Laus, est également partie en sixième position, mais a été dépassée par la Néerlandaise Femke Bol. Les Belges ont terminé à une belle septième place.

L’or de la finale revient aux États-Unis. Syndey McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad et Athing Mu ont réalisé leur meilleur temps de la saison en 3:16.85. Pour Felix, c’est déjà la onzième médaille olympique, aucune athlète féminine n’a jamais fait mieux. Vendredi, elle a également remporté le bronze dans le 400 mètres individuel à Tokyo. Les Américaines n’ont plus remporté l’or dans le 4x400 mètres depuis les Jeux d’Atlanta en 1996.

La Pologne (Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Malgorzata Holub-Kowalik et Justyna Swiety-Ersetic) a pris la médaille d’argent avec un nouveau record national (3:20.53) et le bronze en 3:21.24 est revenu à la Jamaïque (Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson et Candica McLeod).

Pour les femmes belges, il s’agissait de leur première finale olympique. Il y a deux ans, lors des Championnats du monde de Doha, elles avaient terminé à la cinquième place.

L’équipe de relais belge n’a pas pu compter sur Cynthia Bolingo, la détentrice du record belge du 400m. Elle souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.