JO 2021 | Voici comment s’aligneront les Belgian Cheetahs en finale du 4x400 m

Les Belgian Cheetahs courront avec, dans l’ordre, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus, la finale du relais 4X400m féminin en athlétisme samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo (14h30 heure belge).

La Belgique partira du couloir 8. Les autres finalistes sont les Pays-Bas, le Canada, la Pologne, la Jamaïque, Cuba et les Etats-Unis.

La coach des Belgian Cheetahs Carole Bam a opté pour la même composition qu’en séries.

Jeudi, les Belgian Cheetahs, privées de Cynthia Bolingo blessée et forfait pour les JO, avaient décroché leur place en finale en terminant 3e de leur série en 3:24.08, nouveau record de Belgique. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus, dans cet ordre, avaient ainsi effacé le temps de 3:26.58 réussi par Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus aux championnats du monde à Doha le 5 octobre 2019. L’équipe belge s’était alors classée 5e de ses premiers Mondiaux.