JO 2021 | Madison: le duo De Ketele-Ghys termine au pied du podium

Robbe Ghys et Kenny De Ketele terminent à la plus mauvaise des places. BELGA

Malgré une fin de course remarquable, l’équipe belge de Madison échoue au pied du podium olympique, ce samedi, au vélodrome d’Izu.

Pas de chance pour Kenny De Ketele et Robbe Ghys qui bouclent leur course à l’américaine à la plus mauvaise des places, juste au pied du podium.

Auteurs d’une terrible fin de course qui les a vus décrocher un très grand nombre de points, les deux pistards belges paient sans doute leur début d’épreuve un peu trop timorée.

Sans la victoire dans le dernier sprint des Britanniques, les Belges auraient ainsi décroché la médaille de bronze grâce aux 10 points qui leur semblaient promis.

Comme prévu, ce sont les Danois qui l'emportent devant le Royaume-Uni. La France termine 3e.

Après Pékin en 2008, où il courait aux côtés d’Iljo Keisse, Kenny De Ketele termine pour la deuxième fois de sa carrière au pied du podium olympique de la course à l’américaine.

À noter que la 4e place des deux pistards flandriens est aussi la 6e de la Belgique durant les Jeux de Tokyo.