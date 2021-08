Spectacle, brocantes, balade… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

SPECTACLE

«Lover Booké» de Bruno Coppens, à Wauthier-Braine

Ce samedi 7 août, à 20 h, «La Caravane du rire» fait étape sur la Grand-Place de Wauthier-Braine où l’humoriste Bruno Coppens présentera, sur une petite scène installée en plein air, son spectacle «Lover booké»: une cuillère de vacheries, une louche de mauvaise foi, une touche d’absurde, une pincée d’ironie… Participation: 12€; gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation indispensable par téléphone ou sur le site de «La Caravane du rire».

JOURNÉES SPÉCIALES

«Scène d’été» à Nivelles

Le Centre culturel de Nivelles propose une «scène d’été», ces 7 et 8 août, à la ferme de l’Hostellerie. Ce rendez-vous est organisé dans le cadre du Festival d’arts de la scène en plein air. Les participants: Justine Bush, la Compagnie Clair de Plume, Catherine Delmotte, la Compagnie Déclafoutis, la Maison du conte de Charleroi, la Compagnie du Tarmac ou encore Sophie Trouvé et la Compagnie Mirabilia. L’occasion de découvrir du théâtre-rêverie, des chansons accordéons, des clowns attachants, de la danse-évasion ou encore des contes et des mimes.

Pour une journée: 7€; 3€ pour les 6-12 ans. Pour les deux jours: 12€; 5€ pour les 6-12 ans. Tickets disponibles en ligne sur le site du centre culturel. Il sera également possible d’acheter son ticket sur place, avec néanmoins une différence de prix. Place Albert Ier.

Trois jours de festivités à Wavre

Ces 6, 7 et 8 août, le parc Nelson Mandela accueille une douzaine de spectacles proposés dans le cadre de l’opération Place aux artistes: concerts, spectacles pour familles et jeune public, cirque. Premier rendez-vous ce vendredi à 18 h avec un concert de Mamemo pour petits et grands et à 21 h concert du groupe Chicos Y Mendez. Le programme pour samedi et dimanche et le lien pour réserver figurent sur le site de la Ville de Wavre. Gratuit. Rue de l’Ermitage, 23.

BROCANTES

Limelette: brocante de la Palestre

Dimanche 8 août, de 9 h à 18 h, 34e brocante de la Palestre. Quelque 250 exposants annoncés. Avenue Léon Fournet.

Limal: brocante du Comité des fêtes

Ces 7 et 8 août, de 8 h à 17 h, au centre sportif de Limal (rue Charles Jaumotte, 156). Une soixantaine d’exposants sont annoncés. Cette brocante est organisée par le Comité des fêtes de Limal dans le cadre de son week-end festif dédié aux familles: jeu de piste, buvette, barbecue, promenade pédestre, animation musicale.

VISITE GUIDÉE

Visite didactique du vignoble de l’abbaye de Villers-la-Ville

Chaque premier samedi du mois, l’abbaye de Villers-la-Ville ouvre les portes de son vignoble pour faire découvrir l’histoire et la création du vin villersois. Ce 7 août, à 14 h 30, les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre plus sur la plantation, le choix du cépage, mais aussi sur la confrérie qui s’occupe du vignoble et sur les objectifs de celle-ci.

La visite se terminera par une dégustation soit de son vin primeur soit, si son stock de vin est épuisé, d’un vin bio belge. Durée de la visite: entre 1 heure 30 et 2 heures. Participation: 15€ par personne (avec accès au reste de l’abbaye). Réservation obligatoire sur le site de l’abbaye. Rue de l’Abbaye, 55.

MARCHE ET BALADE

Bousval: «Vers les étoiles», balade vespérale

Tenté(e) par une découverte dans le domaine de l’astronomie? La balade «Vers les étoiles» de ce samedi 7 août à Bousval permettra d’en apprendre plus. Cette balade est proposée par les Amis de Bousval et BW Astronomie.

Départ à 21 h sur la place communale de Bousval, à côté de l’église, pour une balade guidée jusqu’à la chapelle du Try-au-Chêne. Ensuite, observation des étoiles et retour sur la place communale vers 23 h 30. Gratuit. À partir de 8 ans. Réservation indispensable.

JEU DE PISTE

Le retour de «Freddy’s City» à Louvain-la-Neuve

Troisième édition de ce jeu de piste organisé à Louvain-la-Neuve. Ce samedi 7 août de 14 h à 17 h, Freddy, guide virtuel de la journée, emmènera les participants à travers les rues de la ville où ils devront relever des défis, répondre à des questions, affronter d’autres équipes et en apprendre plus sur la cité universitaire. Munies d’une tablette ou d’un smartphone, les équipes parcourront toute la ville pour résoudre les énigmes lancées par Freddy.

Une activité, à faire en famille ou entre amis. Un animateur coordonne l’activité, forme les équipes si elles ne sont pas déjà formées et fournit les tablettes. Participation: 20€ par personne. Place de l’Université, Galerie Des Halles, 1.

