JO 2021 | Queiroz enfin en or, Craviotto et Vlcek dans l’histoire

Vice-champion olympique chez lui en 2016, le Brésilien Isaquias Queiroz dos Santos a enfin décroché le Graal à Tokyo, remportant le titre en canoë monoplace (C1) 1000 m, samedi au cours d’une journée où l’Espagnol Saul Craviotto et le Slovaque Erik Vlcek sont entrés dans l’histoire de leur sport.

Queiroz l’a emporté devant le Chinois Liu Hao. Le Moldave d’origine ukrainienne Serghei Tarnovschi, 24 ans, a terminé 3e, comme en 2016 à Rio où il avait été aussitôt privé de sa médaille pour dopage.

«Ça fait chier qu’il (Tarnovschi) soit là, qu’il soit aussi fort, on ne sait pas grand-chose de ce mec et en même temps je ne veux rien savoir de lui», a réagi le Français Adrien Bart, 4e, sur le podium virtuellement pendant 900 m et battu pour le bronze d’1/10e.

Tarnovschi avait été privé de sa médaille de bronze deux jours après le podium à Rio et suspendu quatre ans en février 2017 pour un contrôle antidopage positif hors compétition en juillet 2016, juste avant les Jo de Rio.

«Je répète mon résultat de Rio et je montre que remporter de nouveau le bronze 5 ans plus tard n’est pas un problème pour moi,» a réagi le Moldave.

Ses quatre ans de suspension ont été «quatre ans difficiles pendant lesquels je n’ai pas pu m’entraîner»: «Aujourd’hui, je n’ai pas pagayé en pensant à ma médaille mais en pensant à mon finish», a ajouté Tarnovschi.

Et de 5 pour Craviotto

En K4 sur 500 m, la victoire et revenue aux Allemands (Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke). Mais c’est l’Espagnol Saul Craviotto, 36 ans, en argent avec ses partenaires, qui est un peu plus entré dans l’histoire en devenant seulement le deuxième Espagnol à remporter cinq médailles aux JO, après David Cal, champion de canoë monoplace. Craviotto a remporté deux fois l’or à Pékin-2008 et Rio-2016, l’argent à Londres-2012 et donc Tokyo, et une autre médaille de bronze à Rio.

Dans la même finale de K4, la Slovaquie a terminé 3e, permettant à Erik Vlcek, 39 ans, de décrocher une 4e médaille, désormais à un seul podium olympique de Michal Martikan, cinq fois médaillé en canoë slalom, un record pour un sportif slovaque.

Chez les dames, le titre est revenu en K4 500 m à la Hongrie, devant le Bélarus et a Pologne. La Nouvelle-Zélande de Lisa Carrington, titrée elle trois fois à Tokyo, n’a pris que la 4e place.