Rafales de vent, averses intenses et orages attendus ce samedi: alerte jaune de l’IRM

Ce samedi après-midi, d’intenses averses, probablement accompagnées d’orages, atteindront nos régions à partir de la France, annonce l’IRM, qui a émis une alerte jaune valable pour toutes les provinces et jusqu’en soirée.

Les averses orageuses pourront, par endroits, générer des cumuls compris entre 10 et 20 mm en une heure. Sous les averses, les rafales pourront atteindre localement 60 à 70 km/h.

Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes-Fagnes, 20°C au littoral et 21 à 22°C dans le centre.

En soirée, les averses orageuses concerneront encore le centre et l’est de la Belgique mais elles s’évacueront progressivement vers l’Allemagne, laissant la place à un temps plus sec et des éclaircies durant la nuit.

Le temps restera frais et variable dimanche, avec des averses. Il faudra probablement attendre mercredi pour voir le retour d’un généreux soleil.

