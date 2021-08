JO 2021 | Manon de Roey termine à la 46e place du tournoi féminin de golf, l’or pour Nelly Korda

Manon de Roey a terminé à la 46e place du tournoi féminin de golf aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi. L’Anversoise a signé un quatrième et dernier tour en 74 coups, trois au-dessus du par.

De Roey, 29 ans, a inscrit trois bogeys au premier, cinquième et seizième trous, un double bogey au sixième et deux birdies aux huitième et douzième trous sur sa carte.

L’Anversoise se classe 46e avec un total de 286 coups, deux au-dessus du par. Elle termine à 19 coups de l’Américaine Nelly Korda qui remporte la médaille d’or avec un total de 267 coups, 19 sous le par. La Japonaise Mone Inami et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, à égalité à la deuxième place, vont disputer un play-off pour les médailles d’argent et de bronze.

Chez les messieurs, Thomas Pieters et Thomas Detry avaient respectivement terminé à la 16e et 22e place d’un tournoi remporté par l’Américain Xander Schauffele.