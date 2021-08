Affaire Benabdelhak: Olivier Martins renvoyé devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil a décidé vendredi de renvoyer l’avocat pénaliste bruxellois Olivier Martins devant le tribunal correctionnel en lien avec la tentative d’évasion de Mohamed Benabdelhak, qui avait eu lieu en avril 2014 à la prison de Saint-Gilles.

Ce dernier ajoute que six autres personnes sont concernées par le renvoi en correctionnel acté ce vendredi.

En ce qui concerne Olivier Martins, selon la DH, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tous les chefs d’inculpation réclamés par le ministère public, à savoir comme co-auteur de prise d’otage, membre d’une organisation criminelle en qualité de preneur de décision et co-auteur de tentative d’évasion qualifiée. Le parquet de Bruxelles ne précise pas les chefs d’inculpation retenus pour les sept personnes qui seront jugées dans cette affaire.

Pour rappel, quatre individus s’étaient présentés à la porte de la prison de Saint-Gilles en tant qu’officiers de police le 13 avril 2014 vers 20h00. Le personnel de la prison ne les avait néanmoins pas laissés entrer. Ils étaient ensuite revenus avec une camionnette et s’en étaient servi comme bélier pour enfoncer la porte. La première porte du sas avait cédé, mais pas la deuxième. Ils avaient alors tiré sur les verrous avec des armes lourdes et pris en otage une infirmière qui se rendait sur son lieu de travail.

Après leur tentative manquée, les auteurs avaient pris la fuite et une course-poursuite s’était alors engagée. La police avait toutefois préféré cesser la prise en chasse quand les malfrats ont commencé à tirer à la kalachnikov tous azimuts sur le ring de Bruxelles. Les véhicules utilisés par les auteurs avaient été retrouvés plus tard, calcinés.

Il était assez vite apparu dans l’enquête que ces individus avaient tenté de faire évader le baron de la drogue Mohamed Benabdelhak, dont l’avocat français s’était présenté à la prison au soir de l’évasion.

En juin 2015, l’avocat de Mohamed Benabdelhak et deux autres personnes avaient été interpellés dans le cadre de cette affaire. Ensuite, en mars 2017, l’avocat Olivier Martins ainsi qu’un restaurateur, Luigi M., et son fils, David M., avaient été interpellés à leur tour. Le pénaliste avait été placé sous mandat d’arrêt, puis placé sous surveillance électronique après quelques jours de détention et remis en liberté sous conditions.

Les sept personnes renvoyées en correctionnel ont la possibilité de faire appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation.