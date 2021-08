Naissance de deux hyènes au parc safari Beekse Bergen

Le parc safari Beekse Bergen, situé à Hilvarenbeek, aux Pays-Bas, a annoncé vendredi la naissance de deux bébés hyènes.

L’accouchement en tant que tel a eu lieu il y a environ cinq semaines mais c’est seulement maintenant que les petits font leurs premiers pas hors du terrier souterrain qui les a vu naitre.

Selon le zoo, il s’agit de jeunes hyènes tachetées qui est l’espèce la plus grande et la plus bruyante mais qui est également menacée d’extinction. Leur habitat en Afrique sub-saharienne se réduit de plus en plus face aux constructions humaines. Beekse Bergen participe au programme de reproduction qui vise à maintenir une population de réserve dans les zoos.

La mère et les deux petits se portent bien, affirme le parc.