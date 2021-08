Jérôme Guéry et la Belgique en finale

Les trois cavaliers belges et leur monture se sont qualifiés pour la finale du concours de jumping par équipe, ce vendredi après-midi.

»C’était juste parfait», s’exclame Jérôme Guéry, le cavalier de Sart-Dames-Avelines, originaire d’Assesse, après le résultat de l’équipe belge de jumping, dont il fait partie, à l’issue du concours par équipe des Jeux Olympiques. Et quand il dit parfait, il parle de sa prestation, sur le dos de Quel Homme de Hus, mais également de celles de ses deux coéquipiers, Grégory Wathelet et Pieter Devos. Les trois cavaliers sortent un parcours correct, avec un point de dépassement de temps pour Jérôme et Pieter et deux points de dépassement de temps pour Grégory, un peu volontaire. « L’objectif tactique est de faire des parcours sans faute, sans prendre attention au temps dans le but d’avoir des chevaux relax, sans les pousser, sans les forcer, et en totale maîtrise. Et c’est ce que nous faisons. Ils sont fantastiques et je dois dire que je sors mon meilleur parcours avec Quel Homme, en totale osmose. Si j’avais voulu, j’aurais pu rentrer dans le temps, mais le but n’était pas là lors de ces qualifications», raconte Jérôme.

Une place de choix

Oublié le refus de la finale, qui coûte une place dans le top 10 tant espérée au couple. Mais demain, on recommence à zéro. Les dix meilleures équipes se retrouvent en finale, et les beaux parcours de ce vendredi ne comptent plus, ou presque. « Le point positif, en finissant deuxièmes des qualifications, c’est de pouvoir démarrer avant-dernier demain. Cela nous permet de voir les difficultés, et puis surtout de décider de notre tactique. Faut-il viser à tout prix le parcours correct, ou pouvons-nous nous permettre d’avoir un point de dépassement de temps. Et puis, les derniers ont toujours plus de pression, autant laisser cela aux Suédois», s’amuse le cavalier.

Aucun hasard

Cette seconde place en qualification reste rassurante, même si rien n’est fait. Il faut être concentrés jusqu’au bout, et les trois cavaliers belges l’ont bien compris. « On gardons le même ordre de passage pour demain, avec Pieter qui entame, car il a peu de pression bien que moins de repères que les autres cavaliers. Je suis second, car j’aime voir si le temps est court ou non, afin de savoir comment je dois monter Quel Homme, qui est un cheval un peu moins rapide que les autres. Grégory monte à la troisième place, car c’est le pilier, c’est lui qui gère le mieux la pression, et on peut même dire qu’elle le booste et qu’il est meilleur avec cette pression».

La finale, c’est donc déjà ce samedi, dès 12h00. Les dix nations qualifiées, qui démarreront dans l’ordre inverse de leur classement du jour sont la Suède, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, les USA, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil, Les Pays-Bas et l’Argentine.