Le débrief du jour: 7 victimes d’un nouveau variant | 1,3 tonne de cocaïne dans un jet | Le départ de Messi expliqué

Sept résidents d’une maison de repos décédés en l’espace de deux semaines, plus d’une tonne de cocaïne dans un jet, le départ de Messi expliqué par le président du Barça: le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. Le variant colombien fait 7 victimes

Tous étaient entièrement vaccinés: sept résidents d’une maison de repos à Zaventem sont morts en l’espace de deux semaines après avoir été contaminés par un nouveau variant, dit colombien.

LIRE PLUS | 7 résidents d’une maison de repos décèdent après une infection à un nouveau variant, dit colombien

2. 1,3 tonne de cocaïne dans 24 valises

Une cargaison de quelque 1,3 tonne de cocaïne a été interceptée par la police brésilienne, à bord d’un avion qui devait prendre la direction de Brussels Airport.

LIRE PLUS | Plus d’une tonne de cocaïne dans un jet privé à destination de la Belgique

3. Une nouvelle finale pour les Tornados

Les Belgian Tornados se sont qualifiés pour la finale du relais 4x400 m masculin des Jeux de Tokyo 2021. Malheureusement, Jonathan Borlée s’est blessé et sa participation en finale est en danger.

LIRE PLUS | Les Belgian Tornados se qualifient pour la finale du 4x400 messieurs, Jonathan Borlée blessé

4. Le président du Barça, s’exprime sur le départ de Messi

Joan Laporta, président du Barça, a pris la parole ce vendredi, suite au départ inattendu de Lionel Messi. Il n’a éludé aucun sujet.

LIRE PLUS | Joan Laporta : «Messi voulait rester à Barcelone»

5. Le pass sanitaire étendu en Italie

Le gouvernement italien a rendu le pass sanitaire obligatoire pour les enseignants ainsi que pour les usagers des transports publics, dont les vols intérieurs, les ferries et les lignes de train longue distance, et les clients des restaurants.

LIRE PLUS | Voyage et Covid: ce que vous pouvez faire et à quelles conditions dans ces 4 pays