JO 2021 | Les Belgian Tornados après la série à Tokyo: «La médaille est jouable»

Les Belgian Tornados se sont qualifiés pour la finale du 4x400 mètres à Tokyo vendredi, leur quatrième finale olympique consécutive.

Ils ont néanmoins vu Jonathan Borlée finir la course avec une blessure, mais continuent de croire à une médaille samedi.

«Déjà après 200 mètres, je sentais que mon ischio-jambier était fichu, mais je me suis sacrifié pour l’équipe», a déclaré Jonathan Borlée. «Espérons que cela sera récompensé. Nous sommes déjà en finale.» Kevin Borlée a été ménagé, mais semble prêt à courir en finale malgré des problèmes d’ischio-jambiers. «Kevin va bien», a précisé son frère jumeau. «Avec un jour de plus, il devrait être en pleine forme, je pense. Une médaille est jouable.»

Dylan Borlée a remercié son frère. «L’objectif a été atteint. Nous devrions être heureux que «Jo» se soit battu pour nous alors qu’il souffrait», a-t-il déclaré. «Quel «guerrier.» Sans cet incident, nous aurions pu courir encore plus vite, et c’était déjà un beau chrono. Je pense que nous irons encore plus vite demain avec Kevin. Le record de Belgique est à notre portée.»

Le plus jeune des trois frères Borlée n’est pas non plus à cent pour cent. «Pour être honnête, j’avais moi-même un peu peur de ne pas franchir la ligne d’arrivée car j’ai aussi beaucoup de tension sur mes muscles, mais mon corps a tenu bon et il le fera en finale.»

«Je suis heureux d’avoir été autorisé à prendre le départ et je crois que beaucoup de choses sont possibles en finale», a déclaré pour sa part Alexander Doom. «Je devais me donner à fond aujourd’hui et ne pas courir demain, donc je suis à peu près à ma limite. Mais nous allons y aller.»

Jonathan Sacoor, quant à lui, n’est pas encore à sa limite. «J’en ai encore pas mal dans le réservoir», a-t-il confirmé. «Dans le 400 mètres individuel, je suis resté sur ma faim, donc demain je veux rectifier le tir. Nous voulons cette médaille et nous voulons montrer quelque chose de fantastique en finale. Kevin Borlée reste Kevin Borlée. Dans une finale olympique, il va dépasser tout le monde.»