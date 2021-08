PHOTOS | Pourquoi une vache en cage sous les fenêtres du parlement européen?

Le collectif PETA a mené une action sous les fenêtres du parlement européen pour dénoncer les transports d’animaux.

Un humain à tête de vache dans une cage et la mort et sa faucille, le collectif PETA a voulu marquer les esprits en menant ce vendredi après-midi une action sur la place du Luxembourg, à Ixelles, sous les fenêtres du parlement européen donc. «Nous menons cette action parce que des bovins, des cochons, des moutons et d’autres animaux continuent d’être transportés sur des milliers de kilomètres à travers l’Europe et au-delà des frontières européennes vers des pays tiers», précise les membres de PETA.

Durant ces trajets, selon PETA, les animaux souffrent souvent de la faim et de la soif, et sont contraints à se tenir dans leurs propres excréments pendant des jours et parfois des semaines sans eau et nourriture en quantité suffisante. «Sur les camions ou les bateaux surchargés, beaucoup d’entre eux se piétinent à mort par panique et par épuisement, et les survivants sont généralement tués dans les pays de destination sans étourdissement préalable», ajoute encore le collectif.

Le collectif PETA a mené des actions de ce genre à 40 endroits, dans près de 12 pays européens pour «appeler de toute urgence à une interdiction à l’échelle de l’UE des transports d’animaux sur de longues distances.»

Pour rappel, l’association milite pour les droits des animaux. «Les politiciens doivent de toute urgence promouvoir davantage l’agriculture végétale. Mais nous pouvons tous activement agir notre niveau: celles et ceux qui adoptent une alimentation végane sauvent des vies animales et réduisent énormément leur propre empreinte écologique», insiste Jens Vogt, coordinateur des actions de PETA.

Pourtant, ces transports ne seraient pas conformes au règlement européen sur les transports qui précise que les animaux sont épargnés de blessures et de souffrances et que leur sécurité est garantie. «Ce qui est très souvent loin d’être le cas, regrette PETA. Il n’y a souvent pas de stations de déchargement et de ravitaillement sur les routes, en conséquence, les animaux sont parqués les uns contre les autres dans leurs propres excréments sur les camions ou navires de transports. Même les bébés animaux qui dépendent encore du lait maternel doivent parfois subir de longs trajets.»

