Qui veut être payé pour regarder 17 saisons de Grey’s Anatomy cet été?

Avec une moyenne de 41 minutes par épisode, ça ne fait jamais que 11 jours non-stop devant la télé à regarder Meredith Grey (Ellen Pompeo) et ses collègues. ABC

Si vous êtes accro à Grey’s Anatomy, vous pourriez être payé 1000 dollars pour vous lancer dans le marathon ultime consistant à enchaîner les 17 saisons de la série hospitalière.

Attention, l’expérience proposée par le site NiceRx a un but: savoir qui de Meredith Grey ou Miranda Bailey a sauvé le plus de vies au cours des 369 épisodes de la série télévisée (qui sont plutôt 380 si on compte séparément les épisodes en plusieurs parties).

En plus des 1000 dollars de récompense, la société vous offrira l’intégral de la série (trop sympa), un an d’abonnement à Netflix (parce que vous aurez encore envie de regarder la télé) et un message du Dr Richard Webber en personne (parce que c’est pour les fans).

Pour postuler, il suffit de remplir un petit formulaire sur la page dédiée du site NiceRx, qui cherche visiblement à se faire une belle publicité, en expliquant pourquoi il devrait vous choisir, vous, le/la plus grand(e) fan des événements qui se jouent au Grey-Sloan Memorial Hospital.

Attention, il faut avoir 18 ans et résider aux États-Unis. Inscription jusqu’au 23 août prochain.

La saison 18 (déjà) de Grey’s Anatomy est attendue fin septembre outre-Atlantique.