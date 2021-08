PHOTOS | Pourquoi une interdiction de stationnement temporaire à la rue Pennequin à Kain?

Le stationnement est interdit jusque fin août de part et d’autre de la rue entre le quai des Vicinaux et l’ancien bâtiment Leman. EdA - 501546157967

Un arrêté du bourgmestre de Tournai interdit le stationnement à la rue Pennequin, à Kain. Mais pourquoi seulement jusque fin août ?

C’est en réalité l’échevin Philippe Robert qui signe cette mesure, par délégation durant les congés du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

Le texte précise notamment que «considérant que le croisement est mal aisé dans une artère du territoire de Kain…, le tronçon (de la rue Pennequin) compris entre le quai des Vicinaux et les anciens bâtiments Leman est interdit au stationnement de part et d’autre de la voirie...» L’interdiction est comprise entre les anciens bâtiments Leman et le quai. EdA

La mesure qui est entrée en application dès ce vendredi prend fin le mardi 31 août comme le précise l’arrêté.

Pourquoi pas une interdiction de plus longue durée?

La manière selon laquelle l’arrêté est formulé permettrait de penser que des travaux doivent être effectués sur le tronçon concerné durant la période d’interdiction.

«Ce n’est pas le cas, nous a expliqué l’échevin Philippe Robert. En réalité, il a été constaté que certaines activités organisées dans le coin attirent de nombreux visiteurs durant les vacances. Et, notamment, de plus en plus de Français qui viennent en Belgique pour échapper à l’obligation du pass sanitaire qui leur est imposée dans l’Hexagone. Avec, pour résultat, le fait que de plus en plus de voitures se stationnent dans la rue Pennequin, ce qui crée de nombreux embarras de circulation. D’où l’adoption d’une mesure temporaire car on peut imaginer que la situation deviendra plus calme après les vacances…» La mesure est entrée en vigueur dès ce vendredi. EdA

L’échevin tournaisien nous a également appris que Jungle City - puisque c’est, dans ce quartier, l’activité qui attire le plus grand nombre de visiteurs durant les vacances - a introduit une demande pour implanter un parking sur un terrain lui appartenant à l’arrière de son implantation, au bout de la rue des Trois coins.

Cette demande sera examinée par le prochain Collège qui devrait vraisemblablement y répondre favorablement. Cela contribuera également à résoudre le problème de stationnement sur cette zone. Le club du chien policier a également privatisé un parking à l’angle de la rue Pennequin et du quai. Quant à la patinoire, elle a fermé l’accès de son parking avec des barrières Nadar. EdA

Sur place, on remarquera que, tant du côté de la patinoire, que de celui du club du chien policier, les parkings possédant une entrée à l’angle de la rue Pennequin et du quai ont été privatisés par des panneaux ainsi que par des barrières Nadar ou des bornes. On imagine que ceux-ci étaient également régulièrement «squattés» par les visiteurs du centre de loisirs tout proche.