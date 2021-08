Voyage et Covid: ce que vous pouvez faire et à quelles conditions dans ces 4 pays

En Italie, le certificat Covid s’appelle «Green pass» et est obligatoire pour accéder à certains endroits. AFP

Vous voyagez en ce mois d’août et vous vous demandez ce qu’il est autorisé de faire en temps de Covid? Petit récapitulatif dans 4 pays européens.

Le pass sanitaire (parfois appelé certificat Covid numérique de l’UE) se généralise dans plusieurs pays européens, comme la France ou l’Italie dernièrement.

Cela limite les possibilités d’accès à certains lieux ou événements aux personnes vaccinées, à celles qui peuvent présenter un test négatif ou encore celles qui sont rétablies du Covid-19.

C’est l’une des réponses trouvées pour faire face à la nouvelle flambée des cas de coronavirus, notamment due à la propagation du variant Delta.

En Belgique, l’application CovidSafeBE vous fournira un certificat Covid numérique européen attestant de votre «sécurité» face au virus.

Ce certificat n’est pas toujours la seule chose exigée selon votre pays de destination. Voici un récapitulatif des règles appliquées en France, Italie, Espagne et Grèce.

Vous trouverez des informations à destination des voyageurs pour ces pays et d’autres sur le site diplomatie.belgium.be Le site info-coronavirus renseigne également sur les précautions à prendre pour rentrer d’un voyage en toute sécurité. Voici également la dernière carte avec les codes de couleur Covid (05/08/2021), montrant si un territoire est en zone verte, orange ou rouge.

FRANCE

AFP La France a décidé de miser sur le pass sanitaire, qui atteste de l’une des trois choses suivantes: un schéma vaccinal complet contre le coronavirus; un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19; ou un test négatif de moins de 48h pour l’accès aux événements ou lieux concernés.

Concernant la vaccination, la France considère qu’une personne est en ordre 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson), ou 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire si vous souhaitez vous rendre dans un lieu de loisirs ou de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas...).

Dès ce lundi 9 août, ce pass sera également exigé dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.

L’obligation n’est pas à l’ordre du jour actuellement pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais le deviendra fin août.

Toutes les infos sur le pass sanitaire sur le site du gouvernement français.

Par ailleurs, depuis le 6 juillet dernier, la France a levé son couvre-feu.

Il n’est plus obligatoire de porter un masque à l’extérieur, mais il reste d’application dans certains lieux (magasins, stades, transports en commun, concert, messe etc.).

ITALIE

Photo News Pour entrer en Italie depuis la Belgique, il faut remplir un document en ligne, le digital Passenger locator form.

L’Italie impose également à partir de ce 6 août un «green pass» (autre nom du certificat Covid ou pass sanitaire) pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants, piscines, salles de sport, enceintes sportives, musées, cinémas, théâtres, parcs thématiques...

Ce pass deviendra obligatoire pour les passagers des vols intérieurs, des trains longue distance et de certains ferries à partir du 1er septembre.

Ces certificats ne sont pas obligatoires pour les enfants de moins de six ans.

En outre, chaque personne doit avoir un masque à disposition à tout moment et le porter dans les lieux clos et les transports en commun. Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés du masque.

Toutes les infos sur la situation Covid sur le site du ministère italien de la Santé

ESPAGNE

Reporters / DPA Comme en Italie, il faut remplir un formulaire avant d’entrer en Espagne, celui-ci permet un contrôle sanitaire des passagers à leur arrivée par avion ou bateau.

Tous les Belges de 12 ans et plus doivent être en possession du certificat Covid européen ou bien apporter la preuve d’un test négatif, d’une vaccination ou d’un certificat de rétablissement du Covid-19.

Le port du masque dans les lieux publics est d’application dès 6 ans, mais devient facultatif à l’extérieur lorsqu’il est possible de maintenir une distance d’un mètre 50 entre les personnes.

Il est recommandé de se renseigner sur les règles propres à chaque région espagnole, puisqu’elles peuvent varier.

La Galice (nord) a été récemment la première région à introduire l’obligation du certificat Covid pour accéder à l’intérieur des bars et restaurants des communes les plus touchées par le virus. Cette même région demande de remplir un formulaire spécifique également, sur le site web du gouvernement galicien (en espagnol et galicien) ou de communiquer vos données en appelant le +34 881 00 20 21.

Aux Canaries, un certificat sanitaire sera requis pour entrer dans les cinémas, théâtres et salles de sport dans les villes dont le taux d’incidence dépasse 500 cas pour 100.000 habitants.

Le couvre-feu a été prolongé à Barcelone et dans le nord-est de l’Espagne.

Toutes les infos sur la situation Covid sur le site du ministère espagnol de la Santé

GRÈCE

BELGA La Grèce vous demande de remplir un formulaire avant votre arrivée sur le territoire, peu importe votre moyen de transport.

Toute personne de 12 ans et plus doit être munie d’un certificat attestant d’un test PCR négatif, de la preuve d’une vaccination complète (et délai de 14 jours après la dernière dose) ou d’une immunité après une infection datant de moins de 9 mois.

La Grèce procède à des tests rapides, de façon aléatoire, même aux personnes présentant un certificat. Une quarantaine sera imposée en cas de résultat positif.

Certains déplacements, par exemple pour un voyage en bateau vous demanderont à nouveau de remplir un formulaire spécifique (sur le site de la compagnie maritime).

Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et à l’intérieur (magasins, lieux de culte etc.).

Les couvre-feux ont tous été levés, mais des mesures plus locales peuvent encore être d’application.

Toutes les infos sur la situation Covid sur le site du ministère grec du Tourisme