EN DIRECT | Joan Laporta, le président du Barça, s’exprime concernant le départ de Messi: «Il voulait rester»

Le président du Barça s’exprime face à la presse depuis 11h ce vendredi.

Joan Laporta prend la parole ce vendredi, suite au départ inattendu de Lionel Messi. Et voici ses premières déclarations.

«Je suis là pour vous donner les raisons de notre communiqué au sujet de Lionel Messi. Nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Vu le fair-play financier de la Liga, c’était impossible. Les chiffres, après notre audit, sont bien pires que ce l’on nous avait dit. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale.»

Le fair-play financier

«Nous avons des contrats en cours et une masse salariale sportive avec des ampleurs qui ne nous permettent pas d’avoir une marge salariale, détaille Laporta. Le ‘fair play financier’ en Liga est différent et le critère de cash n’est pas respecté. Nous n’avons pas pu tenir le premier contrat de Leo Messi, ce que je vais expliquer en détail. Pour avoir ce ‘fair-play’, le Barça devait être favorable à un contrat qui était une hypothèque pour le club pendant 50 ans, pour les droits de télévision. Je ne veux hypothéquer les droits du club pour personne. Nous avons une institution qui est avant tout, même pour le meilleur joueur du monde. Nous lui serons toujours reconnaissants.»

Lionel Messi voulait rester

«Leo voulait rester, nous voulions qu’il reste. Sa volonté a été déterminante. Nous étions heureux de négocier avec lui et tous ceux impliqués. Il fallait laisser les émotions de côté, analyser avec de la froideur et prendre la meilleure décision pour le club. Nous pensions que la Liga serait plus souple. Nous n’avons pas pu répondre aux exigences de la Liga. Leo a montré son amour pour le Barça et son envie de rester. Je suis triste mais convaincu que nous avons pris la meilleure décision pour l’avenir du Barça.»

Pas de faux espoirs

«Beaucoup de choses ont dû être rendues compatibles, poursuit Laporta. Il y avait la question du ‘fair play’, de le faire (prolonger) dans un certain temps car le joueur a d’autres propositions. Un moment est venu où il faut se lever, laisser ses émotions de côté, l’analyser avec rigueur et sérénité que les chiffres apportent. Nous pensons qu’il aurait dû être plus souple, mais ce n’est pas une excuse car nous connaissions la norme. Leo mérite tout, il a montré son estime pour le Barça, sa volonté de rester à Barcelone. Si vous me permettez une évaluation personnelle, je suis triste, mais nous avons fait le meilleur pour le club.»

Hommage à Messi

«Leo laisse un excellent héritage, poursuit Laporta. Il a été le joueur le plus titré de l’histoire du club, il a laissé une marque splendide dans l’histoire du Barça. Le meilleur jusqu’à présent. J’espère que nous pourrons surmonter ça et maintenant une nouvelle ère commence. Il y aura un avant et un après Leo. Leo Messi a été une référence et a laissé de nombreuses images pour l’histoire. Ce que nous avons envers lui, c’est une éternelle gratitude.»

Laporta salue les efforts de Messi

«Il (Messi) a été toujours présent dans les négociation. Il a essayé de nous faciliter la tâche. Nous sommes passés par plusieurs phases. Nous avons d’abord convenu d’un contrat de deux ans à payer en cinq ans. Leo était d’accord et nous étions reconnaissants. Nous pensions que cela pourrait correspondre à la Liga. C’est un critère de cash qui fonctionne dans d’autres pays et pas ici. La Liga a également subi des pressions car il y a d’autres clubs qui veulent que les règles soient respectées. Là, nous sommes allés sur un contrat de cinq ans, accepté pour lui aussi. Il a ses plans et cela lui convenait de faire au deux ans ici. Nous voulions que l’après-Messi commence dans deux ans, pas aujourd’hui. Compte tenu des circonstances, tout a été avancé. Nous voulions tous profiter de sa magie, mais ce n’est pas possible. La Liga nous avait laissé entendre de manière assez convaincante que le contrat de cinq ans pouvait entrer. Mais après une analyse ils nous font savoir que ce contrat n’entre pas non plus. Et cela a tout déclenché. Seul le fair-play serait entré en acceptant d’hypothéquer le club.»

La suite du mercato

«Je ne veux pas générer de faux espoirs. Nous n’avons pas pu inscrire Lionel Messi au regard des règles de la Liga. Le club est au-dessus de tout et ne peut pas hypothéquer une part de ses droits TV pour 50 ans comme proposé par la Liga. Il faut pas générer de faux espoirs. La motivation est maximum. La direction, dont le travail difficile est remarquable, est plus motivée que jamais. Tant les joueurs que l’entraîneur, le staff et la direction sportive. On va être exigeant avec nous. Nous sommes prêts à tout faire pour que le Barça sans Messi continue à gagner des titres, à être compétitif. Nous sommes tristes et ne pouvons même pas faire un hommage à la hauteur du talent de Messi. Mais quand tu considères que tu fais le bon choix pour préserver le patrimoine du club...».

Laporta a pris sa décision il y a deux jours

«Il y a deux jours je suis arrivé à la conclusion que cela ne fonctionnait pas. Hier, nous avons fait les dernières négociations avec le père de Léo»

Messi peut-il encore prolonger?

«Ce sont des hypothèses irréelles. Il faut vivre de réalité. J’aurais aimé être là pour annoncer la prolongation de Leo. Mais aujourd’hui, vu la situation, c’est impossible.»

