Voyages, santé, conseils: nos bons plans pour terminer les vacances en beauté, à 55 ans et plus

Une journée à Aix-la-Chapelle ou Maastricht, des restos sympas dans le namurois, un week-end dans les jardins du Berry ou une semaine montagne à Val d’Isère? Voici quelques propositions pour clôturer les vacances en beauté. Et de bons conseils pour éviter l’insolation (puisque, paraît-il, le beau temps va enfin arriver…) ou trouver l’âme sœur. Voici dix articles sélectionnés tout spécialement pour les 55 ans et plus...

Nous voilà dans la dernière ligne droite des vacances. Comme il va enfin faire beau, voici quelques idées pour ceux et celles qui ont envie de bouger, ici, pas trop loin et ailleurs… Direction l’Est cette fois avec de bons plans pour visiter Aix-la-Chapelle, en remontant le temps, sur les traces de Charlemagne. Pour le shopping, nous vous conseillons plutôt Maastricht où se trouve aussi l’une des plus belles librairies du monde, dans une ancienne église.

Si vous disposez d’un peu plus de temps et qu’une envie de grand air vous prend, un de nos journalistes s’est rendu à Val d’Isère et y a fait des rencontres sympas et vous conseille des promenades et des endroits insolites pour loger.

1. Escapade sur les traces de Charlemagne à Aix-la-Chapelle

L’Elisenbrunnen, avec sa rotonde et ses arcades néoclassiques renferme deux fontaines d’eau sulfureuse potable dont la température s’élève à 53°. Simon - stock.adobe.com

Non, il n’y a pas qu’à Noël qu’il est conseillé de faire un détour par Aix-la-Chapelle! Avec ses maisons typiques, ses nombreuses fontaines et son ambiance chaleureuse (vestige sans doute de son époque romaine), cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a plus d’un atout de séduction. À quelques kilomètres seulement de la frontière belge, elle reste une destination idéale pour une escapade d’un jour ou un petit city trip. Ce n’est évidemment pas pour rien que le célèbre Charlemagne a décidé de s’y installer et d’en faire la capitale de son Empire, en 794.

Aix-la-Chapelle c'est aussi les « printen », des douceurs épicées qu'on ne trouve nulle part ailleurs

2. Maastricht, entre shopping et découvertes historiques

Des églises, des remparts, des maisons et des grandes places se mélangent en souplesse avec les nombreux magasins. Le nombre d’enseignes y est incroyable, pour tous les budgets. EdA Philippe Labeye

Située sur les bords de la Meuse, toute proche de la Belgique,Maastricht est une destination intéressante pour une journée, voire un week-end city-trip. Une ville résolument européenne où on aime se promener avec un riche passé historique.

L'une des plus belles librairies du monde installée dans une ancienne église

3. Châteaux et jardins d’exception dans le Berry

Si les châteaux de la Loire sont remarquables, les jardins le sont tout autant -

Le Berry s’étend du sud d’Orléans et court jusqu’aux contreforts du Massif central. C’est une région oubliée des touristes qui lui préfèrent souvent ses voisines, la Bourgogne à l’est et le Val de Loire à l’ouest. Et pourtant, quel terroir attachant! C’est une terre d’une beauté paisible, avec une étonnante diversité de paysages bordés de haies d’aubépine, d’églantier, de cornouiller et de prunellier. Elles longent d’anciens champs, dévalent les pentes, bordent des chemins creux et suivent le cours des ruisseaux.

Les jardins du Berry cachent bien des secrets. Certains parcs et jardins sont plus confidentiels mais toujours entretenus avec bonheur et passion. Des jardins privés aux parcs de châteaux, la rencontre est chaque fois surprenante et dévoile des merveilles inattendues.

Notre sélection de dix jardins exceptionnels

4. Val d’Izère: côté fun, côté sport, côté famille

Des paysages à couper le souffle dans une des plus belles vallées de Savoie. Eda

Station internationalement réputée pour son offre «sportive» tant hivernale qu’estivale, Val d’Isère se délecte aussi dans les pas des généreux Avalins…

les plus belles photos de notre reportage

5. Vous cherchez l’âme sœur? Un nouveau concept de slow dating

Des activités spécialement conçues pour faciliter les rencontres sont proposées aux célibataires. chika_milan - stock.adobe.com

Fini de souffrir de l’isolement, Véronique Bouchat et son équipe proposent, dans le Brabant wallon, des activités conçues spécialement pour faciliter les rencontres.

Véronique Bouchat, spécialiste du marketing reconvertie en love coach

6. Pourquoi a-t-on mal partout par temps humide?

«Aïe, il va pleuvoir, j’ai mal à l’épaule!» Cet été humide est quasiment aussi douloureux qu’une saison automne-hiver. On vous explique pourquoi.

des chercheurs anglais ont étudié une population de patients souffrant de douleurs articulaires : les résultats

7. Comment éviter l’insolation?

Première chose à faire: se mettre à l’ombre et au frais. BELGA

Après une journée au soleil, vous vous sentez fort fatigué, vous avez des nausées, des maux de tête ou êtes victime de vomissements? Vous avez peut-être une insolation.

voici quelques règles à respecter

8. Restos de l’été à Namur, pour toutes les bourses

Nous vous proposons nos trois restaurants coups de cœur de la ville de Namur à (re) découvrir cet été. Et ce, pour tous les budgets!

DÉCOUVREZ notre sélection

9. Tendance: les polars tranquilles à l’humour très britannique

Agatha Raisin, célèbre détective amateur de M.C.Beaton est devenue héroïne de télé. -

Vous aimez les polars, les intrigues, mais pas la violence, le sang et les détails sordides?

On a ce qu’il vous faut. Les romans de cosy murder ou cosy mystery vous emmènent dans un monde où l’humour écrase le crime, où des enquêteurs amateurs improvisés résolvent des affaires mystérieuses autour d’une tasse de thé fumant.

Des romans légers à emmener en vacances.

On vous explique les points communs entre Agatha Raisin, Les Dames de Marlow et les autres héros.

Les cinq clés pour un bon « cosy murder »

10. Il se passe d’eau de distribution et transforme la pluie en or

Depuis 12 ans, Bruno Urbaing transforme toute l’eau de pluie glissant sur son toit vers ses citernes. Ce qui rend son ménage autosuffisant.

Comment rendre l'eau de pluie consommable