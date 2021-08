Des activités gratuites proposées aux enfants des victimes des inondations en province de Liège

La Province souhaite aider les familles des sinistrés en proposant des activités culturelles et sportives gratuites aux enfants.

La Province de Liège ne cesse de s’atteler sur le terrain pour venir en aide aux victimes des inondations. Au-delà des innombrables missions remplies pour déblayer, nettoyer, nourrir, reloger, le collège provincial a souhaité également essayer de rendre le sourire aux enfants. En allant à leur rencontre, avec les équipes d’animateurs spécialisés de ses départements de la Culture et des Sports pour y développer, pendant le mois d’août, un programme d’activités culturelles et sportives allant d’ateliers créatifs à des parcours de psychomotricité badminton, volley, basket en passant par des balades à vélo et des découvertes nature. Les communes de Chaudfontaine, Liège, Pepinster, Trooz et Verviers sont d’ores et déjà intéressées.

Dans une même logique, pour toutes les familles et personnes sinistrées qui souhaiteraient s’accorder une pause et se changer les idées le temps d’une visite, la Province accorde une gratuité d’accès à l’ensemble de ses sites provinciaux et para-provinciaux (Château de Jehay, Domaine de Palogne, Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, Blegny-Mine, Domaine de Wégimont, ou encore le Musée de la Vie wallonne). Et ce, durant tout le mois d’août, sur simple présentation de sa carte d’identité.

S’il est probablement un peu tôt pour dresser un premier bilan des actions menées vers les personnes et les communes sinistréees, soulignons néanmoins que la Province a entrepris un important travail pour venir en aide aux sinistrés. L’institution s’est, en effet, mise à la disposition des Communes, notamment en mettant en place, durant deux semaines, une Cellule de coordination provinciale de solidarité pour assurer le lien entre les propositions d’aides émanant des entreprises, des associations ou des citoyens et les besoins des sinistrés recensés par les communes et les CPAS.

Les missions accomplies? L’acheminement vers les communes des dons reçus par une vingtaine de véhicules provinciaux; l’hébergement temporaire de sinistrés et de membres des services de secours à l’Internat provincial de l’IPEA de La Reid et à l’Espace Belvaux à Grivegnée; la mise à disposition de certaines cuisines provinciales; la présence des cars médicalisés provinciaux pour la tenue de consultations médicales à Pepinster et à Vaux-sous-Chèvremont...

16.040 repas ont été réalisés

Province de Liège La disponibilité de la Province se manifeste donc de multiples façons et quelques chiffres, parmi d’autres, en témoignent: 527 agents provinciaux ont œuvré dans le cadre de leur mission ou dans les structures mises en place pour gérer les conséquences de cette catastrophe (callcenter, Country-Hall); 16.040 repas ont été réalisés à l’EP Verviers depuis le 28 juillet à l’initiative de l’asbl Verviers ma ville solidaire; 1.500 kg de vêtements des services d’intervention d’urgence ont été lavés à la blanchisserie provinciale… Notons encore que 3.000 appels ont été passés au call-center, dont 2.500 offres.

Une aide administrative aux communes

Aujourd’hui, la Province met en place une aide administrative aux communes sinistrées dont Chaudfontaine, Comblain-au-pont, Esneux, Hamoir, Liège, Limbourg, Olne, Pepinster, Trooz, Theux et Verviers. «Des agents provinciaux sont dans ces territoires, venus en renfort des services communaux débordés, notamment pour enregistrer les demandes de reconnaissance auprès du Fonds des calamités», précise la Province.