Mais où va aller Lionel Messi? Voici une liste des potentiels clubs qui peuvent faire signer le prodige argentin

Lionel Messi ne devrait pas rester au FC Barcelone. Faisons le point sur un potentiel futur club pour l’Argentin.

Lionel Messi au Barça, ça fait désormais partie du passé. Avec le communiqué du club, c’est la planète du football qui a tremblé. Après 21 ans passés au club catalan, l’Argentin va quitter le club, étant en fin de contrat. Mais où va-t-il partir? Avec son exorbitant salaire, peu de clubs peuvent se permettre de s’offrir les services de «La Pulga». Faisons un topo sur ses solutions, même si tout cela reste bien entendu subjectif.

1. Le PSG

La rumeur la plus crédible serait l’arrivée du génie argentin du côté de la capitale parisienne. Avec un salaire supérieur à 70 millions d’euros, Messi devra aller dans un club qui possède un budget hors norme. Le PSG est donc tout naturellement cité comme favori, d’autant plus que Messi pourrait y retrouver un de ses meilleurs amis: Neymar.

2. Manchester City

Messi à Manchester City, ce n’est pas si fou que ça. La saison passée, de nombreuses rumeurs l’envoyaient là-bas et le deal avait été proche, avant le refus de dernière minute du Barça. Libre, le sextuple Ballon d’Or a désormais le choix de rejoindre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola. Son entente avec son ancien mentor est un secret de polichinelle. Pep arrivera-t-il à faire venir son ancien prodige? Rien n’est moins sûr.

3. La Juventus

Moins probable, mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe, ça aurait de la gueule non? Avec un budget important, les Italiens sont un des rares clubs à pouvoir s’offrir le capitaine de l’Albiceleste.

4. Les États-Unis

Leo Messi n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière outre-Atlantique. À déjà 34 ans, l’heure de boucler la boucle est-elle arrivée? Le FC Miami, club de David Beckham, peut dès lors être une piste intéressante.

5. Newell’s Old Boys

Et si l’Argentin rentrait au pays. Après sa victoire à la Copa America, l’avant a peut-être envie de retourner dans le club de ses premiers amours. Dans ce cas, il devra baisser drastiquement son salaire.

5. Une surprise?

Chelsea, Manchester United, l’Inter, Naples,... Tous ces clubs ne semblent pas favoris pour gagner le gros lot mais le football reste un sport où les surprises arrivent de jour en jour.

6. Le Barça

Et si tout cela n’était juste pas un coup de pression envoyé par le clan Messi/Barça envers le président de la Liga Santander, Javier Tebas. On le sait, on accord entre l’Argentin et son ex-club existait, mais de nouvelles réglementations sur le salaire d’un joueur ont complètement freiné le dossier. Avec cette menace de départ, la Liga perd son plus beau joueur et donc, une grande part d’attractivité. Ce manège semble plausible, mais il reste à voir sur quel pied va danser la Fédération.