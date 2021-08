Liège: les riverains du site Werihet ont gain de cause, il n’y aura plus de dépôts de déchets

Un groupe de riverains a manifesté son mécontentement suite à l’accumulation de détritus provenant des zones sinistrées par les inondations. La Ville de Liège a ainsi décidé qu’il n’y aura plus de dépôt de déchets sur le site du Wérihet.

L’ancienne autoroute A601 et le site du Wérihet avaient été réquisitionnés dans l’urgence pour permettre l’entreposage rapide de la dizaine de milliers de tonnes de déchets issus de la catastrophe naturelle que représentent les crues historiques vécues par la région liégeoise. Des mesures prises en urgence par l’ensemble des communes touchées par les intempéries, mais qui ont provoqué la colère de riverains, lesquels ont dénoncé des nuisances.

«Il s’agissait tant de mesures de salubrité et de sécurité publique que de permettre aux sinistrés et aux services de RESA et d’ORES de retrouver accès et mobilité aux abords des habitations afin d’y effectuer les interventions les plus urgentes», précise la Ville de Liège.

Les diverses autorités compétentes expliquent être conscientes des désagréments induits par cet entreposage pour les riverains du site Wérihet. C’est ainsi qu’une nouvelle réunion spécifique au dépôt temporaire de Wandre a eu lieu ce jeudi avec l’ensemble des intervenants concernés aux différents niveaux de pouvoir.

«Suite à cette réunion, il a été convenu qu’il n’y aurait plus de dépôts sur le site du Wérihet à partir de ce jour, qu’il n’y aurait plus d’activités sur le site en soirée et les week-ends, qu’Intradel maintient le rythme d’évacuation de 750 tonnes de déchets par jour. Le Groupe de Travail mis en place a pour mission de déterminer très rapidement les modalités de gestion des déchets», conclut la Ville de Liège.