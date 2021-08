Les Red Lions paraderont samedi après-midi dans le centre de Bruxelles

Les Red Lions invitent leurs supporters à venir fêter leur titre olympique samedi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Bruxelles.

Les hockeyeurs victorieux ce jeudi de l’Australie en finale défileront sur le toit d’un bus ouvert, avant un rassemblement place Rogier.

Les Red Lions atterriront samedi après-midi à 16h à Brussels Airport, mais en raison des conditions sanitaires, les supporters ne pourront les y accueillir. Ces derniers auront néanmoins l’occasion de saluer les champions olympiques le long du Mont des Arts, du Cantersteen, des boulevards de l’Impératrice, Pacheco et du Jardin Botanique à partir de 17h30.

Les joueurs et leur staff invitent aussi leurs fans à célébrer le titre avec eux sur la place Rogier. L’espace, avec DJ, sera ouvert à partir de 17h. Les règles sanitaires seront en vigueur et la capacité étant limitée, la fédération invite les personnes intéressées à s’y rendre le plus tôt possible.

Les médaillés d’or participeront ensuite à une cérémonie privée avec leurs proches au siège de l’un des sponsors de la fédération situé à proximité.