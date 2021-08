Plus de 8 millions de Belges vaccinés contre le Covid: voici la répartition par groupe d’âge

Plus de 70% des Belges ont désormais reçu au moins une première dose du vaccin contre le Covid-19, soit un peu plus de 8 millions de personnes.

Actuellement, en Belgique, 8.113.616 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus, ressort-il des derniers chiffres publiés par Vaccinnet+ ce 5 août 2021. Cela représente très précisément 70,6% de la population totale qui est couverte au moins partiellement.

Le nombre de personnes disposant d’une couverture vaccinale complète s’élève à 7.089.643, soit 61,7% de la population totale.

Si on fait un petit retour en arrière, les chiffres n’évoluent plus vraiment dans les tranches d’âge les plus élevées. Depuis le 1er juillet, l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans les groupes d’âge au-delà de 55 ans ne dépasse pas les 2%.

Dans les autres groupes ça bouge un peu plus. Chez les 45-54 ans, on est passé de 83,1% à 85,2% de personnes vaccinées (+2.1%). Le nombre est un peu plus important chez les 35-44 ans (+3,4%), où on vient tout juste de dépasser un taux de couverture vaccinale de 80%.

La progression sur le dernier mois est plus impressionnante chez les 18-34 ans, avec un bond de 15,1% pour atteindre aujourd’hui 71,8% de personnes vaccinées par au moins une dose.

Chez les mineurs, l’évolution est également importante, alors que la vaccination n’a été ouverte que récemment aux 12-15 ans. En un mois, on est passé de 3,6% à 17,1% des moins de 18 ans vaccinés par au moins une dose.

Il reste au total un peu moins de 1,5 million de Belges non vaccinés dans la population adulte et 3,4 millions si on compte l’ensemble de la population, mineurs compris.