Valentino Rossi, 9 fois champion du monde, prendra sa retraite à la fin de la saison

L’Italien l’a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse en marge du Grand Prix de Styrie, en Autriche.

Valentino Rossi, neuf fois champion du monde de vitesse moto, dont sept fois dans la catégorie reine, prendra sa retraite au terme de la saison 2021.

«J’ai décidé de m’arrêter à la fin de la saison», a déclaré Rossi, 42 ans. «C’est un moment triste, c’est difficile de savoir que je ne courrai plus en MotoGP l’année prochaine.»

«J’ai fait ceci pendant presque 30 ans et à partir de 2022, ma vie changera. Tout a été magnifique, je me suis beaucoup amusé, c’était un voyage long et amusant», a encore ajouté Rossi.

«Je m’étais donné du temps et j’ai décidé d’arrêter en fin d’année. Ce sera ma dernière demi-saison en MotoGP. Je suis triste, j’aurais voulu courir pour encore 20-25 ans, mais malheureusement, ce n’est pas possible», a regretté l’Italien, qui reconnaît que «dans tous les sports, les résultats font la différence et je crois que me retirer est la bonne décision.»

«Il reste encore une demi-saison, je crois que ce sera plus difficile quand nous arriverons à la dernière course. En ce moment, je communique seulement ma décision», a conclu Rossi.

«Il Dottore» a débuté sa carrière en 1996, sur Aprilia, en catégorie 125 cm³. L’année suivante, il décrochait son premier titre mondial. Rossi passait en 250 cm³ toujours pour Aprilia en 1998. A nouveau, après un an d’apprentissage, conclu à la deuxième place du championnat, il remportait le championnat en 1999. Ce qui lui ouvrait les portes de la catégorie reine, appelée alors 500 cm³ en 2000, avec Honda.

Le scénario se répétait alors: une année de rodage (2e) et puis un titre, en 2001. En 2002, la catégorie reine devenait MotoGP, mais pour Rossi cela ne changeait rien: il alignait quatre nouveaux titres mondiaux (2002, 2003, 2004 et 2005), dont les deux derniers en selle sur une Yamaha.

Sa domination s’interrompait en 2006, avec le titre de Nicky Hayden, et en 2007, où il s’inclinait face à Casey Stoner. Mais l’Italien reprenait sa couronne en 2008 et la conservait en 2009, année de son dernier titre mondial.

Par la suite, Rossi allait courir derrière un dixième titre mondial. Il finissait trois fois vice-champion du monde en 2014 et 2016, devancé par Marc Marquez et en 2015, battu pour 5 points par Jorge Lorenzo après avoir dû démarrer le dernier Grand Prix depuis la dernière place en raison d’une pénalité écopée à la suite du Grand Prix précédent.

Par la suite, ses résultats ont commencé à décliner. D’ailleurs, il dispute la saison 2021, la dernière saison de sa carrière donc, pour l’équipe satellite de Yamaha. Le célèbre N.46 affiche un bilan de 76 victoires en MotoGP, 13 en 500 cm³, 14 en 250 cm³ et 12 en 125 cm³, soit un total de 115 succès, pour 235 podiums.