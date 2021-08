Leuze: la collégiale s’offre un lifting à deux millions d’euros

Deux chantiers d’envergure débuteront simultanément à partir de lundi prochain à Leuze: la restauration de la collégiale et la remise en état de la rue Tour Saint-Pierre. Un sacré défi en termes de mobilité.

Édifice emblématique de l’ancienne cité bonnetière, la collégiale Saint-Pierre va subir une sacrée cure de jouvence. À partir de ce lundi 9 août, parallèlement au lancement du chantier de réfection de la rue Tour Saint-Pierre, l’imposant bâtiment de style Louis XV fera l’objet d’une rénovation de son enveloppe extérieure.

«À l’exception de la tour, rénovée plus récemment, l’ensemble de l’édifice sera concerné: on procédera à la restauration des toitures et charpentes, des zingueries, des menuiseries, des façades ainsi que des vitraux», explique l’échevin leuzois des Cultes, Nicolas Dumont.

Le chantier de la collégiale s’étendra sur un peu plus d’un an. Celui de la rue Tour Saint-Pierre durera deux mois

Implantée au cœur d’un gros pôle d’activités avec la caserne des pompiers, l’hôtel de ville, le home du CPAS et deux établissements scolaires, la collégiale a été bâtie en 1745 sur les ruines d’une première église ravagée par un incendie. Son classement comme «monument», depuis 1934, a permis à la Ville de décrocher des subsides non négligeables auprès de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP).

«Nous avons obtenu une enveloppe de 1 212 387€, soit 60% du coût total des travaux, qui s’élève à 2 020 646€. La Province a aussi alloué un subside de 80 825€, ce qui réduit la charge communale à 727 432€.»

La Collégiale Saint-Pierre. ÉdA

C’est la firme Monument Hainaut qui exécutera ce chantier d’envergure, lequel s’étalera sur une bonne année, jusqu’à la fin septembre 2022. «Cette remise en état n’est pas du luxe au regard de l’état de dégradation de l’édifice religieux, en proie à des infiltrations d’eau. On ne peut que se réjouir de l’aboutissement de ce projet, attendu depuis longtemps et qui a nécessité un long travail administratif. Il a notamment fallu s’assurer de l’obtention du certificat de patrimoine», précise l’échevin des Cultes. Durant le chantier, le stationnement le long de la collégiale sera interdit et on ne pourra plus circuler à pied autour du bâtiment.

Une rentrée des classes chamboulée

Si les incidences seront limitées, la réfection de la rue Tour Saint-Pierre, aussi programmée la semaine prochaine, mettra bien davantage la mobilité à rude épreuve. Les usagers devront modifier leurs habitudes de circulation. La situation sera la plus critique lors de la rentrée scolaire, le quartier étant à l’accoutumée très engorgé aux heures d’entrée et de sortie des classes.

L’entrée de l’école Saint-Pierre par le Vieux Pont

Aussi, des dispositions ont été prises: l’entrée vers le centre éducatif Saint-Pierre se fera uniquement via le chemin du Vieux Pont, qui sera mis en sens unique vers la N7.

Seuls les piétons pourront rejoindre l’école par la rue Tour Saint-Pierre. La police locale veillera au respect de la signalisation et à ce qu’aucun parent n’emprunte cet itinéraire pour déposer son enfant.

La rue Charles Duvivier sera aussi placée en sens unique, vers la rue du Rempart, afin d’éviter la saturation du carrefour avec la rue d’Ath, où des feux de chantier seront installés.

Moins contraignante pour les automobilistes vu qu’elle se déroulera durant les vacances, la phase 1 du chantier de réhabilitation de la rue Tour Saint-Pierre devrait être achevée le 31 août. Elle permettra le remplacement des pavés par un revêtement hydrocarboné au niveau du carrefour de l’avenue de la Résistance, de la Grand-Rue et de la rue du Gard.

«Cette zone de croisement a été déstabilisée par le passage des camions et le mouvement giratoire des véhicules, signale le bourgmestre Lucien Rawart. L’ensemble du chantier, évalué à 95 406€, dépend du Plan d’investissement communal (PIC), ce qui nous permet d’obtenir un taux de subsidiation de 60% de la Région wallonne. C’est la société TRBA qui a décroché le marché.»

Le blocage du carrefour engendrera de fortes répercussions pour les usagers. La circulation autour de la collégiale s’organisera comme dans un rond-point.

L’accès en voiture à la rue du Gard et à l’entrée de la Grand-Rue sera interdit, que ce soit via l’avenue de la Résistance ou la rue Tour Saint-Pierre.

Pour pallier au problème de parking, une alternative sera proposée aux riverains de la rue du Gard, à l’arrière de la Maison de la cohésion sociale. De plus, trois places de stationnement leur seront réservées en haut de la rue du Général Leman.

Des pavés à remplacer, d’autres à consolider

S’agissant de la phase 2, qui s’étalera du 6 septembre au 1er octobre, les ouvriers s’attaqueront à la consolidation des pavés existants.

Les grandes manœuvres s’étendront du perron de la collégiale jusqu’à l’entrée du carrefour avec l’avenue de la Résistance. Ce carrefour ne sera plus bloqué et il sera dès lors à nouveau possible de rejoindre la Grand-Rue et la rue du Gard par l’avenue de la Résistance.

Autour de la collégiale (les offices religieux devraient être déplacés la première quinzaine de septembre), aucun trafic ne sera toléré, sauf pour les riverains de l’enclos Dumont ou pour accéder au home Destrebecq, à l’administration communale, à la caserne et aux chantiers.

Pour repartir, les usagers devront faire demi-tour, la circulation étant régulée par des feux temporaires.

Notons enfin pour les utilisateurs de transport en commun que les arrêts de bus situés près de la collégiale et de la rue d’Ath seront supprimés pour être remplacés par un arrêt provisoire au chemin du Vieux Pont.