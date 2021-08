Cinq ans de prison pour avoir abusé de ses demi-sœurs?

Le tribunal verviétois a requis 5 ans de prison à l’encontre d’un homme accusé d’avoir abusé de deux de ses demi-sœurs.

Le parquet a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Verviers une peine de 5 ans de prison, assortie d’un sursis probatoire «long et aux conditions très strictes», à l’encontre d’un homme d’une vingtaine d’années accusé d’avoir abusé de deux de ses demi-sœurs entre 2016 et 2018.

Les faits ont été découverts à la suite d’un conflit familial. «Après avoir gardé le secret durant plusieurs années, les deux jeunes filles, qui souffraient de problèmes relationnels avec leur demi-frère, né d’une précédente union de leur mère, ont révélé les faits dont elles étaient victimes à leurs parents», a expliqué la substitute du procureur du Roi.

Le prévenu avait reconnu les attentats à la pudeur ainsi que les viols dans ses auditions. Mais, à l’audience, il a minimisé les faits, contestant toute pénétration. Pour justifier ce changement de déclaration, le jeune homme a affirmé que lors de ses auditions par la police, il était «fatigué et n’en pouvait plus d’être dans une cellule avec de l’eau et des gaufres». Pour mettre un terme à son audition, il aurait choisi d’avouer des faits qu’il n’aurait pas commis.

Lors de l’instruction d’audience, il a reconnu s’être «frotté à ses demi-sœurs», prétextant une forme de jeu auquel chacun était d’accord de participer. Le jeune homme soutient que ces faits ont tous été commis lorsqu’il était encore mineur.

Cette version s’écarte toutefois de celle décrite par le parquet, qui estime que des viols ont été perpétrés par le prévenu sur ses demi-sœurs, nées en 2003 et 2006, alors qu’il était âgé de plus de 18 ans. Le ministère public a regretté le déni et le manque de remise en question dont fait preuve le prévenu et a souligné que le jeune homme avait déjà commis des faits à caractère sexuel sur une autre de ses demi-sœurs quand il avait 9 ou 10 ans.

La défense a plaidé l’acquittement, estimant que le jeune homme était mineur au moment des faits.

Le tribunal rendra son jugement le 13 août.