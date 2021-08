JO 2021 | Ismael Debjani, touché au tendon d’Achille, n’a pas tenu en demi-finales du 1500 m

Vainqueur de sa série mardi à l’occasion de ses débuts olympiques, Ismael Debjani n’a pas réussi à se glisser parmi les quinze finalistes du 1500 m jeudi soir à Tokyo

Le Jumetois de 30 ans a terminé sa demi-finale en 11e position en 3:42.18 après s’être relevé dans le dernier tour. Il a signé le 22e chrono des 26 demi-finalistes.

Auteur du sixième meilleur chrono de l’année dans sa course grâce à son record de Belgique (3:33.06) couru le 12 juin à Genève, il était oppoé à quatre des membres du top 10 mondial dont le N.1 le KenyanTimothy Cheruiyot.

C’est parti très très vite, je crois que je passe en 56 secondes aux 400 m», a expliqué Debjani après sa course. «Après j’ai suivi. Peut-être y avait-il encore la fatigue de mardi, à 850 mètres j’ai senti une douleur à mon tendon d’Achille. Cela fait trois semaines que j’ai une douleur au tendon droit. La piste à Tokyo est très dure. Sur le moment j’ai relâché, je suis revenu mais après 1100 mètres j’avais compris. Après ma série j’avais eu très mal et le lendemain aussi. On m’a soigné mais ... Quand j’ai vu que je n’étais plus dans les sept (qui pouvaient se qualifier) j’ai terminé en roue libre.»

Les cinq premiers de chacune des deux courses plus les deux meilleurs chronos rentraient en finale samedi à 20h40 (13h40 belges).

Debjani, qui «garde un bon souvenir de ses premiers Jeux», courra encore le 1500 m au Mémorial Van Damme « avant de se lancer la saison prochaine dans le 5000 mètres.»