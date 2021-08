JO 2021 | Après une crise cardiaque, Braspennincx décroche l’or olympique

Shanne Braspennincx est une miraculée: six ans après avoir été victime d’une crise cardiaque, la Néerlandaise est devenue jeudi à Tokyo championne olympique de keirin dans le vélodrome d’Izu.

À 145 km au sud de Tokyo, elle était entourée sur le podium par la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews, 2e, et par la Canadienne Lauriane Genest, 3e.

Chez les messieurs, l’homme en or du jour est le Britannique Matthew Walls, titré sur l’omnium.

«J’ai pensé que ma carrière était terminée», a raconté la nouvelle championne olympique, en évoquant l’accident cardiaque qui l’a frappée en 2015, lors d’un camp d’entraînement aux États-Unis.

«Il m’a fallu attendre longtemps, six ou sept mois, pour savoir si je pourrais recourir au plus haut niveau. Et même là, ça a été dur de revenir à mon ancien niveau. Ça m’a pris quelques années pour revenir et retrouver confiance en mon corps, qui m’avait en quelque sorte lâchée», a-t-elle expliqué: «Aujourd’hui je prends des médicaments mais je peux me donner à fond. Sinon je ne serais pas championne olympique».

Lorsqu’elle a été victime d’un malaise sur son vélo, son artère droite était déjà complètement obstruée, et son organisme avait naturellement opéré un mécanisme de pontage. «Mon corps avait fabriqué une dérivation, par de plus petits vaisseaux pour continuer à alimenter mon cœur», a-t-elle expliqué.

Premier «God Save The Queen»

En s’imposant sur l’omnium, Matthew Walls a apporté jeudi sa première médaille d’or de cyclisme sur piste à la Grande-Bretagne, moins dominatrice que par le passé, mais qui compte tout de même déjà trois médailles en quatre courses aux JO de Tokyo.

Après l’argent de la poursuite par équipe féminine, et celui de la vitesse par équipes des messieurs, Walls s’est paré d’or à 23 ans en devançant un trio royal: le Néo-Zélandais Campbell Stewart, champion du monde 2019, l’Italien Elia Viviani, champion olympique à Rio, et le Français Benjamin Thomas, champion du monde en titre et tombé de très haut avec sa quatrième place.

Jason Kenny, sextuple champion olympique, et notamment médaillé d’or en vitesse individuelle à Londres-2012 et Rio-2016, a été éliminé en deux manches en quart de finale du tournoi de vitesse par le champion du monde néerlandais Harrie Lavreysen.

À 33 ans, le Britannique a accueilli cette défaite avec le sourire et beaucoup de dignité: «je ne m’attends pas à être éternellement le meilleur, c’est vraiment difficile de gagner. C’était vraiment difficile il y a cinq ans et ce sera tout aussi difficile demain pour celui qui gagnera. Aujourd’hui, je n’étais vraiment pas assez bon. Je ne suis pas aussi bon que je le voudrais physiquement. Ces garçons sont tout simplement meilleurs et c’est comme ça.»

Il reste encore à Kenny le keirin, dont il est également champion olympique en titre, pour tenter de ramener dimanche une dernière médaille individuelle.