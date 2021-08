Match interrompu au stade Tondreau entre Mons et Hornu

La tension est montée entre certains joueurs. L’arbitre a préféré renvoyer tout le monde au vestiaire.

Mercredi soir, le RAEC Mons accueillait le RLC Hornu au stade Tondreau dans le cadre d’un match amical. La rencontre, pas très belle, arrivait à son terme quand, à la 86e minute, le ton est monté entre deux joueurs. D’autres équipiers s’en sont mêlés ainsi que les bancs des deux équipes.

«Tout est parti d’un incident anodin», explique Gillian Hermand, chargé de communication du club montois. Un incident qui a eu un effet boule de neige et a vu certains supporters monter sur le terrain, non pas pour se battre, mais plutôt pour calmer les esprits et séparer les protagonistes.

«Ils ne sont restés que quelques instants, nous leur avons dit de regagner les tribunes, ce qu’ils ont fait. C’est vrai que de loin, cet attroupement avait l’air impressionnant, mais il n’y a pas eu de bagarre générale. Les supporters étaient animés de bonnes intentions et ils ont vite compris qu’ils n’avaient pas à être sur le terrain.»

L’incident n’aura duré que quelques minutes, mais vu le contexte d’un match tendu, sans enjeu, arrivé presque à terme, l’arbitre a choisi de ne pas reprendre la rencontre. «Ça a un peu surpris l’assemblée, on n’a pas l’habitude d’un match interrompu au Tondreau.»

Aucune intervention policière n’a été nécessaire. Au lendemain de l’incident, les choses ont été mises au point en interne et l’incident est considéré comme clos au RAEC, où on assure que les relations avec le club d’Hornu restent bonnes et amicales. «Désormais, nous sommes focalisés sur le match de dimanche.» Dans le cadre de la coupe de Belgique, le club montois se déplace à Mormont ce 9 aout.