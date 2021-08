Xiaomi détrône Samsung sur les ventes de smartphones en Europe

Xiaomi dribble Samsung et Apple au classement des vendeurs de smartphones en Europe au deuxième trimestre 2021.

C’est un coup de tonnerre. Pour la première fois de son histoire, le constructeur chinois Xiaomi s’impose comme le premier vendeur de smartphones en Europe devant Samsung et Apple. Entre avril et juin 2021, la firme asiatique a écoulé sur le vieux continent 12,7 millions de téléphones (+67,1%). Soit 25,3% de parts de marché.

Concrètement, un appareil sur quatre vendus en Europe au deuxième trimestre 2021 était un Xiaomi. Parmi les pays qui ont plébiscité la marque selon le cabinet Strategy Analytics: l’Espagne, l’Italie, l’Ukraine ou encore la Russie.

50,1 millions de smartphones ont été vendus en Europe entre avril et juin 2021, dont 12,7 millions par Xiaomi, 12 millions par Samsung et 9,6 millions par Apple. Strategy Analytics

Arrivée timide en Belgique

Pour rappel, Xiaomi s’est lancé timidement en Belgique en mars 2019. Aujourd’hui encore, sa communication et son marketing restent discrets chez nous. Mais en coulisses, le travail de sape porte ses fruits. Opérateurs (Proximus, Orange, Base) et détaillants distribuent largement les deux familles de terminaux, les Redmi et les Mi.

En rupture avec ses concurrents chinois, Xiaomi cultive l’image d’une marque proche des clients, soucieuse de leur budget, de leurs usages, de leurs préoccupations. Son slogan: Innovation for everyone (innovation pour tous). Son créneau: le haut de gamme au prix du moyen et de l’entrée de gamme. Sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter de Xiaomi France, le groupe mise sur l’humour, le second degré, la proximité.

Deux familles composent la gamme des smartphones Xiaomi, les Redmi et les Mi. Mi est l’abréviation de Mobile Internet. Internet

Le risque d’une chute brutale

Ce positionnement couplé au bon rapport qualité/prix des téléphones fait recette. Mais comme dans le cas de Huawei, il ne faut pas écarter le scénario d’une chute brutale.

Si la firme a été relativement épargnée par les accusations d’espionnage jusqu’ici, la Sûreté de l’État vient de lancer un avertissement retentissant contre les smartphones chinois. Dans son viseur: Xiaomi, Oppo et OnePlus, qui entretiendraient une «interaction systématique et profonde» avec l’état chinois.

Les Galaxy S21 boudés

Loin, très loin de ces polémiques, Samsung fait le gros dos. Détrôné par Xiaomi, le colosse sud-coréen a distribué 12 millions de smartphones en Europe entre avril et juin 2021. Malgré un recul annuel conséquent (-7%), le père des Galaxy bénéficie toujours de 24% de parts de marché.

Pour expliquer cette performance en demi-teinte, le cabinet Strategy Analytics avance deux pistes. D’une part, Samsung serait pris en sandwich entre Apple dans le haut de gamme et les constructeurs chinois dans l’entrée de gamme. D’autre part, la firme de Séoul n’aurait pas réussi à profiter de la chute de Huawei.

D’autres analyses évoquent un manque d’intérêt flagrant pour les Galaxy S21, qui se vendraient moins bien que les S20 de 2020 et encore moins bien que les S10 de 2019. Dans un secteur où tout semble avoir été inventé, force est de constater que Samsung n’arrive plus à surprendre avec les cuvées annuelles de ses Galaxy S. L’effet «waw» s’est estompé depuis bien longtemps.

Pour raviver la flamme des technophiles et des consommateurs, Samsung table plus que jamais sur les smartphones pliables. Le 11 août 2021, la compagnie présentera ses deux nouveaux modèles, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Samsung ne jure plus que par les smartphones pliables, dont les nouveaux modèles seront présentés le 11 août 2021. Internet

Apple rassuré, Huawei coulé

Sur la troisième marche du podium européen des smartphones, Apple confirme la bonne forme des iPhone 12 et de leurs prédécesseurs. Avec 9,6 millions d’unités écoulées entre avril et juin 2021, le géant américain s’approprie 19,2% de parts de marché.

Toujours frappé de l’interdiction d’utiliser les applications Google, Huawei disparaît du classement, anonymement englobé dans la catégorie Autres. Le fabricant chinois vient de présenter ses nouveaux P50, qui s’annoncent très doués en photographie, mais surtout handicapés par l’absence d’«apps» comme Google Maps, Gmail, YouTube…

Les nouveaux P50 de Huawei embarquent le système d’exploitation maison HarmonyOS, privé d’applications essentielles. Internet

Pour rappel, Huawei est sanctionné depuis mai 2019 par l’administration américaine. Accusé d’espionnage au profit de l’état chinois, la firme n’a plus le droit d’utiliser des technologies américaines, comme les Google Mobile Services associés au système d’exploitation Android.

Pour se sortir de l’ornière, Huawei développe son propre magasin d’applications (AppGallery) et son propre système d’exploitation (HarmonyOS). Mais l’absence des applications bancaires et des applications Google ruinent ces efforts.