Les périodes de longs confinements dopent les ventes en ligne de Zalando

En cette période de pandémie, les confinements à rallonge ont permis à la boutique en ligne Zalando de connaître une croissance importante au deuxième trimestre. Les gens sont restés longtemps chez eux et il leur a fallu du temps pour retourner dans les magasins de vêtements des centres-villes.

Du pain béni pour les achats sur internet.

Le géant allemand du prêt-à-porter en ligne Zalando a vu son revenu des ventes - le revenu commercial brut - augmenter de 40% par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,8 milliards d’euros. Dans le même temps, de nombreux investissements ont été réalisés pour doper la croissance et le marketing. En conséquence, la marge bénéficiaire sur les articles de Zalando a considérablement diminué. Au final, il reste tout de même 120 millions d’euros de bénéfice contre près de 123 millions d’euros à la même période l’année dernière. Zalando s’en tient à ses prévisions financières pour l’ensemble de l’année.

La boutique en ligne a récemment annoncé étendre sa gamme de produits de mode à des marques telles que Lindex, Topshop et Next en Croatie, en Estonie et en Lettonie. Forte de ces opportunités, Zalando va drainer des millions de nouveaux clients potentiels, selon ses propres termes. L’expansion vers la Hongrie et la Roumanie est annoncée pour 2022.

David Schröder, le directeur financier de l’entreprise, ajoute que Zalando a conclu un partenariat stratégique avec la chaîne de cosmétiques Sephora. Un projet vitrine pour son assortiment de produits de beauté.