Grosse frayeur pour un couple de Français: son camping-car explose sur le parking du Lion

Un couple de Français l’a échappé belle: le véhicule dans lequel ils s’apprêtaient à passer la nuit de mercredi à jeudi a pris feu, puis explosé.

Une partie des habitants de Braine-l’Alleud ont été réveillés vers 2 h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, par le bruit d’une explosion. Sur les réseaux sociaux, les messages se sont rapidement multipliés pour tenter de savoir pourquoi cette déflagration inhabituelle a déchiré la nuit brainoise.

L’explication, on pouvait la découvrir au petit matin sur le parking du hameau du Lion: un véhicule garé sur place a littéralement explosé, heureusement sans faire de victime. Difficile de le savoir en voyant le petit tas de ferrailles consumées et entourées de ruban posés par la police, mais il s’agissait d’un camping-car venu de France. Les ouvriers communaux de Waterloo (la voirie marque la limite entre les deux communes) seront chargés d’évacuer les débris dans la journée pour libérer le parking aux touristes et visiteurs. (Lire la suite ci-dessous)

Ce sont les policiers de Waterloo qui ont procédé aux constatations après l’intervention des pompiers. ÉdA Ce sont les policiers de Waterloo qui ont procédé aux constatations après l’intervention des pompiers, mais leurs collègues de Braine-l’Alleud sont également intervenus et leur chef de zone, Stéphane Vanhaeren, a été avisé en pleine nuit vu l’onde de choc qui s’est produite.

«Le véhicule appartenait à un couple de ressortissants français, âgé de 72 et 62 ans, précise la police de Waterloo. Ils s’apprêtaient à passer la nuit sur le parking lorsqu’ils ont senti une odeur de brûlé. Ils en ont cherché l’origine et lorsqu’ils sont sortis du camping-car, ils ont vu des flammes. Les secours ont été appelés mais comme il y avait une bonbonne de gaz, il y a eu une explosion. Il n’y a pas de blessé, ni de dégâts à part le véhicule lui-même.»

La cause du sinistre étant clairement accidentelle, a priori, aucune enquête particulière ne sera effectuée pour en approfondir les circonstances.