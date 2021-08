JO 2021 | Kenny de Ketele 7e de la course tempo et passe 7e du classement de l’Omnium

Kenny de Ketele a terminé 7e de la course tempo, deuxième des quatre épreuves de l’omnium en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi. Au classement général, il se classe également 7e avec 48 points.

11e du scratch, la première épreuve, où il a récolté 20 points, De Ketele a cette fois remporté 28 points pour avoir terminé à la 7e place de la course tempo avec 21 points après avoir remporté un sprint et pris un tour au peloton.

Trois coureurs se partagent la première place avec 76 points: le Néerlandais Jan van Schip, le Britannique Matthew Walls et le Français Benjamin Thomas.

La troisième épreuve est la course éliminatoire à 10h07 et enfin la course aux points, quatrième et dernière épreuve à 10h55.