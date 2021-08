Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 5 août 2021.

La sélection de la rédaction 1. Bilan Covid en Belgique: plus de 1.600 infections en moyenne par jour Entre le 26 juillet et le 1er août, 1.603 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. Mercredi, on dénombrait 1.562 nouvelles contaminations en moyenne par jour, ce qui représentait une hausse de 5% par rapport à la semaine précédente. + LIRE ICI 2. Voyage et Covid: la France toujours plus rouge, la situation se dégrade en Italie Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la «carte Covid». Pas de changement en Belgique. Ailleurs, la situation est sur une mauvaise pente? + LIRE ICI 3. Vaccin anti-Covid et transmission du virus: que sait-on? Des données récentes jettent un doute sur le niveau d’efficacité des vaccins à empêcher l’infection par le variant Delta et sa transmission. Quelles conséquences pour la gestion de l’épidémie? Et pourquoi les vaccins restent malgré tout le meilleur rempart? + LIRE ICI

Belgique & Régions

Club Open Air: les 11 événements qui relancent la nuit bruxelloise à l’esplanade de la Cité Administrative

Ce vendredi 6 août, la nuit bruxelloise relance les platines. L’événement inaugural de Club Open Air inaugure 11 soirées à l’esplanade de la Cité Administrative. D’ici septembre, chaque nuit est confiée à un club ou un collectif différent.

La ducasse d’Erbisœul à nouveau annulée

Comme en 2020, il n’y aura pas de ducasse cette année à Erbisœul, lors du dernier weekend d’aout. Une nouvelle fois, les mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus auront eu raison de l’évènement, dont l’annulation a été annoncée par les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Les cyberattaques ont augmenté de 36% en Europe au premier semestre 2021

Les cyberattaques visant les entreprises européennes ont augmenté de 36% depuis le début de l’année, avec 777 attaques hebdomadaires par organisation, ressort-il d’un état des lieux pour le premier semestre publié jeudi par Check Point Software Technologies, un fournisseur de solutions de protections informatiques.

Virus: Israël persiste avec la 3e dose de vaccin malgré l’appel de l’OMS

Le gouvernement israélien continue jeudi d’administrer des troisièmes doses de vaccin anticovid aux personnes âgées de 60 ans et plus, en dépit de l’appel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en faveur d’un moratoire sur cette pratique.

Monde

L’OMS appelle à un moratoire sur les doses de rappel jusqu’à fin septembre

Le patron de l’OMS a appelé mercredi à un moratoire sur les doses de rappel des vaccins anti-Covid pour pouvoir mettre ces doses à disposition des pays qui n’ont pu immuniser qu’une partie infime de leur population.

Londres assoupli les mesures pour certains pays, mais pas pour la Belgique

Le gouvernement britannique a placé divers pays européens sur une «liste verte» qui reprend les pays avec un taux d’infection au coronavirus assez bas. Les voyageurs de ces pays ne nécessitent qu’un test négatif avant le départ et un test au deuxième jour pour entrer au Royaume-Uni.

Les États-Unis projettent de rouvrir leurs frontières aux voyageurs vaccinés

Les États-Unis, dont les frontières restent fermées à de très nombreux voyageurs étrangers, projettent de les rouvrir à terme aux personnes pleinement vaccinées, a fait savoir mercredi un responsable de la Maison Blanche.

France: un pass sanitaire pour les touristes étrangers

Le gouvernement français a annoncé jeudi qu’il va mettre en place un dispositif permettant aux touristes vaccinés hors Union européenne d’obtenir un pass sanitaire.

Australie: Sydney enregistre un nombre record de cas, le confinement s’étend

Sydney a enregistré jeudi un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 et cinq décès dus au coronavirus, conduisant les autorités à étendre le confinement de la plus grande ville d’Australie aux régions avoisinantes.

Plus de 200 millions de cas dans le monde

Plus de 200 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde depuis la découverte du virus en décembre 2019 au moment où les contaminations repartent fortement à la hausse, tandis que les décès augmentent plus faiblement, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels arrêté jeudi à 07h00 GMT.

Les périodes de longs confinements dopent les ventes en ligne de Zalando

En cette période de pandémie, les confinements à rallonge ont permis à la boutique en ligne Zalando de connaître une croissance importante au deuxième trimestre. Les gens sont restés longtemps chez eux et il leur a fallu du temps pour retourner dans les magasins de vêtements des centres-villes.

Nouveau record de cas de Covid-19 à Tokyo, des restrictions étendues dans le pays

Tokyo a enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19, passés pour la première fois au-dessus des 5.000 nouvelles infections quotidiennes, alors que le gouvernement doit étendre les restrictions à huit départements japonais supplémentaires, trois jours avant la fin des JO.

La Guadeloupe se reconfine pour trois semaines

La Guadeloupe, confrontée à une «croissance exponentielle des cas» de Covid-19, a commencé mercredi soir son troisième confinement, assorti d’un couvre-feu strict de 20H00 à 05H00 et de restrictions de déplacement, ont indiqué les autorités.

France: Macron confirme une 3e dose de vaccin anti-Covid «pour les plus âgés et les plus fragiles» en septembre

Le président français Emmanuel Macron a confirmé jeudi que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid «à la rentrée» en septembre pour «les plus fragiles et les plus âgés».

Pfizer et Flynn accusés d’avoir pratiqué des hausses de prix injustes en Grande-Bretagne

Les géants pharmaceutiques Pfizer et Flynn ont, jeudi, été accusés par l’autorité britannique de la concurrence d’avoir abusé de leur position dominante pour surfacturer le système de santé publique, le National Health Service (NHS), pour des médicaments contre l’épilepsie en pratiquant des hausses de prix vertigineuses «du jour au lendemain».

Sport

JO 2021 | Roger Lespagnard testé positif puis... négatif!

«On est venu me chercher pour que je passe un nouveau test, PCR celui-là, que j’ai passé dans la voiture», nous explique Roger Lespagnard. «Après avoir passé quelques heures au grand air, voilà que j’apprends à l’instant que le résultat est négatif!»

Culture

Hospitalisé pour Covid, le rappeur Akhenaton a pu rentrer chez lui

Akhenaton, rappeur du légendaire groupe IAM, était hospitalisé depuis dimanche pour une infection au coronavirus. Il a pu sortir de l’hôpital et retrouver les siens.

