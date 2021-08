À 88 ans, Hiromu Inada dévore les Jeux olympiques. Ce triathlète japonais hors norme enregistre ses compétitions favorites à la télévision dans l'espoir d'y glaner des astuces pour améliorer ses performances en vue des Championnats du monde d'Ironman l'année prochaine.

«Je regarde comment les athlètes utilisent leurs jambes sur le vélo, comment positionner le bassin et le mouvement des jambes pour la course à pied, et je compare avec ma façon de faire», explique Hiromu ...