JO 2021 | Roger Lespagnard testé positif puis... négatif!

L’entraîneur de Nafi Thiam a été empêché de suivre le javelot.

Le début de journée de Roger Lespagnard à Tokyo a été pour le moins agité. Alors que son athlète se préparait à vivre une journée décisive à l’heptathlon, l’entraîneur liégeois a été informé après l’échauffement de Nafi Thiam qu’il avait subi un test salivaire positif et qu’il devait s’isoler sans attendre. Après discussions, il a tout de même été autorisé à voir… un essai à la longueur de Nafi, «le dernier, le meilleur, à 6,60m», avant d’être mis à l’écart.

«On est venu me chercher pour que je passe un nouveau test, PCR celui-là, que j’ai passé dans la voiture», nous explique Roger Lespagnard. «Après avoir passé quelques heures au grand air, voilà que j’apprends à l’instant que le résultat est négatif! J’espère qu’il n’y aura plus de problèmes maintenant et que je pourrai assister au 800m.»