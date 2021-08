JO 2021 | Connor Fields va quitter l’hôpital six jours après sa lourde chute

Le concurrent américain de BMX Connor Fields va quitter l’hôpital jeudi, six jours après sa lourde chute durant la course olympique qui lui avait causé une hémorragie cérébrale, on annoncé les responsables de son équipe.

Fields, champion olympique en 2016, avait chuté dans un virage lors des demi-finales et avait été percuté par d’autres concurrents.Il avait été hospitalisé et avait passé une nuit en soins intensifs.

«Il va maintenant rentrer chez lui pour retrouver ses amis et sa famille à Henderson, Nevada, et commencer sa rééducation», a déclaré Jonathan Finnoff, médecin en chef de l’équipe américaine.

«Je suis de retour. Enfin à peu près. Pour le moment, je n’arrive à tenir debout que 5 à 10 minutes à chaque fois, mais le travail est en cours», a pour sa part tweeté Fields, 28 ans, qui avait indiqué avant les Jeux qu’il envisageait de prendre sa retraite sportive après Tokyo.