Il fait mine d'être expert en fausse monnaie... et s'enfuit avec les billets

Plus c’est gros, et plus cela semble marcher pour certains voleurs rusés. Celui qui a opéré ce mardi à Tournai, devant un distributeur de billets du centre-ville doit être un expert en la matière…

Il était 9 h 30, ce mardi lorsqu’une personne qui venait de prendre de l’argent au distributeur de billets de la rue Saint-Martin, à Tournai, a été abordée par un homme qui lui a demandé de la monnaie.

La (future) victime lui a répondu qu’elle n’avait que des billets.

Son interlocuteur lui a dès lors demandé de lui montrer, question de vérifier s’il ne s’agissait pas de faux.

La victime a sorti ses billets et l’autre a fait mine de les inspecter avant de prendre soudainement la poudre d’escampette. Sans rendre la monnaie, cela va de soi...

Quant à la victime, elle a juré, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus.