Inondations: l’Union a récolté 4.600 euros grâce à la vente aux enchères de maillots du derby

L’Union Saint-Gilloise et ses supporters ont collecté 4.600 euros en faveur des victimes des inondations grâce à la vente aux enchères des maillots après la victoire 1-3 dans le derby contre Anderlecht lors de la journée d’ouverture du championnat de Belgique de football.

Après ce glorieux succès, les Unionistes ont signé leurs maillots, qui ont été vendus aux enchères via la plateforme MatchWornShirts. Quinze maillots et les gants d’Anthony Moris ont été vendus pour un total de 4.600 euros. Les deux objets du gardien luxembourgeois ont généré 528 euros, mais c’est le maillot de Dante Vanzeir qui a rapporté le plus (414 euros).

Le club reversera l’argent collecté aux victimes des inondations via le fonds d’urgence mis en place par la Pro League. «J’espère qu’avec cela nous pourrons atténuer un peu la souffrance des personnes touchées», a déclaré Alain Eliasy de la Fondation de l’Union. «Les inondations ont touché tout le monde, de près ou de loin. Nous avons estimé qu’il était nécessaire d’organiser quelque chose.»

En outre, Moris, qui vit dans la région sinistrée de Liège, a organisé une collecte de fonds auprès des joueurs et a encouragé les supporters du noyau dur à retrousser leurs manches dans la zone ravagée.

Le Standard a également organisé une vente aux enchères similaire après le match nul contre Genk (1-1), qui a généré 9.646 euros pour le fonds d’urgence de la Pro League.