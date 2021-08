Thibau Nys s’impose d’entrée!

Le fils de Sven Nys a confirmé son énorme talent en s’imposant en puncheur dans le Mur d’Arbre.

Annoncé comme la tête d’affiche de 73e Tour de Namur, Thibau Nys a directement fait honneur à son statut. Le très prometteur jeune coureur a fait coup double sur la première étape, disputée entre Walcourt et Arbre. Le cyclocrossman, très à l’aise aussi sur la route, a su remonter de justesse Vince Gerits, au prix d’un fameux exercice d’agilité, en le dépassant dans un trou de souris, le long des barrières Nadar. Avec sa victoire sur cette étape d’ouverture, il décroche aussi le premier maillot jaune de l’épreuve. Il a aussi le maillot blanc de meilleur jeune et celui du classement par points. «Je suis déjà très heureux avec cette victoire d’étape, sur cette arrivée qui me convenait vraiment», a commenté l’ancien champion du monde juniors de cyclocross avant de monter sur le podium protocolaire. «Me voilà leader de l’épreuve. On verra au jour le jour pour la suite et le classement final».

À noter que le seul Namurois de l’épreuve a fait bonne figure sur ses routes d’entraînement. Maxime Van Wynsberghe a plusieurs fois attaqué dans la première partie autour de Walcourt. Le coureur du Pesant Club Liégeois est ensuite arrivé avec le premier groupe.

La deuxième étape du Tour de Namur aura lieu ce jeudi entre Vresse-sur-Semois et Gedinne.