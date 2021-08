JO 2021 | Nafi Thiam après une première journée mitigée à l’heptathlon: «La longueur va être décisive»

La médaillée d’or de Rio, particulièrement déçue de son 200m, occupe la troisième place après la première journée de l’heptathlon.

Troisième du classement après la première journée avec 3921 points, son total le plus faible des cinq grands championnats estivaux auxquels elle a participé ces dernières années, Nafi Thiam avait le visage contrarié en se présentant devant la presse dans les catacombes du stade olympique. Il est vrai qu’elle sortait tout juste d’un 200m qui était loin de lui avoir donné satisfaction et qu'elle a bouclé en 24.90, à 53 centièmes de son record. "Je ne vais pas faire trop de commentaires à chaud sur cette course parce que je suis encore un peu énervée", dit-elle. "Du début à la fin, je ne me suis pas sentie bien. C’est une épreuve que j’avais beaucoup travaillée et cela ne s’est pas ressenti aujourd’hui. Bien sûr, c’était une longue journée, etc. Mais quand même. Il faut que je mette cette première journée rapidement derrière moi et que je me concentre sur demain parce que ça va être très important, surtout le concours de longueur. C’est beaucoup de points, c’est ma meilleure épreuve cette saison et j’espère pouvoir faire quelque chose de bien et aller chercher des points."

Pour le reste, Nafi estime qu’il y a eu "du bon et du moins bon"au cours de ces quatre premières épreuves. "Ce matin, j’ai vraiment souffert de la chaleur, j’ai eu un coup de chaud, je ne me sentais vraiment pas bien, j’avais la tête qui tournait. Heureusement qu’avant la hauteur, il y avait un peu de temps et j’ai pu me remettre un peu d’aplomb. Hormis un problème à l’ongle d’un orteil qui m’a un peu dérangée, je me sentais bien, les sensations étaient bonnes pendant le concours, c’est juste dommage de ne pas avoir franchi 1,95m, cela s’est joué à rien. Au poids, c’était moins bon que ce que j’espérais, c’est dommage d'avoir perdu l’équilibre au deuxième essai. Après je ne suis qu’à 20 cm des 15 mètres, ce n’est pas énormément de points. Je suis plus énervée par rapport au 200m."

Devancée par Anouk Vetter (3968 pts) et… Noor Vidts (3941 pts), la championne olympique en titre sait qu’elle aura peu de marge de manœuvre au cours de la deuxième journée de compétition si elle veut conserver sa couronne. "J’attache peu d’importance au classement après la première journée, ce n’est pas cela le plus important, l’écart de points ne doit pas être énorme non plus. La journée de demain va être décisive, il faut que je fasse un bon concours de longueur et je suis déjà en train d’y penser. Je pense aussi à ma récupération parce que la nuit va être courte et ce sera un paramètre important."

Le suspense dans cet heptahlon est total et bien malin qui peut dire qui finira par s’imposer ce jeudi à Tokyo!