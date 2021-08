Incivilités: chiens et fumeurs n’auront désormais plus d’excuse à Frasnes

Trois canisites ont été installés sur l’entité afin de permettre aux chiens d’effectuer leurs besoins en dehors de la voie publique. Com.

Des cendriers et des canisites ont été installés aux quatre coins de l’entité pour aider à lutter contre les incivilités…

Retenue dans le cadre de l’appel à projet «Wallonie plus propre – Matériel ou infrastructure visant à l’amélioration de la propreté publique», la commune de Frasnes-lez-Anvaing a décidé d’investir dans la lutte contre les petites incivilités qui peuvent nous pourrir la vie au quotidien.

Comme les mégots jetés au sol ou dans les caniveaux, par exemple.

«Les mégots libèrent des produits chimiques et des métaux lourds qui, lorsqu’ils sont jetés sur le sol, se diffusent dans la terre ou se retrouvent dans les réseaux d’égouttage. Quelques minutes suffisent pour en griller une mais des années sont nécessaires pour que ces substances se décomposent complètement dans la nature. Les mégots de cigarette dans les caniveaux engendrent en outre des coûts supplémentaires dans la maintenance des stations d’épuration des eaux usées. Un mégot peut polluer 500 litres d’eau!», explique l’intercommunale Ipalle sur son site internet. Des cendriers ont été placés devant plusieurs bâtiments publics, de sorte que les fumeurs n’auront plus aucune excuse pour abandonner leurs mégots sur le sol… Com.

La commune a donc décidé d’investir dans des cendriers publics. Ceux-ci ont été placés sur les murs de l’administration communale, mais aussi sur ceux des halls sportifs et des maisons de village de l’entité. Il faudra bien entendu que, du côté de la commune, l’on veille à vider régulièrement ces cendriers afin d’éviter qu’ils débordent, cela va de soi... Com.

Dans le même temps, des macarons «Ici commence la mer» ont été incrustés près de caniveaux de la commune.