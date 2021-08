PHOTOS | Élie Semoun en Belgique pour le tournage de «Ducobu Président!»

Scène complice entre Gérard Jugnot et Élie Semoun sur le tournage de «Ducobu Président!» Instagram - Élie Semoun

L’acteur et humoriste français Élie Semoun est actuellement en Belgique pour tourner le film «Ducobu Président!». Sur Instagram, il partage les coulisses du tournage. On y aperçoit notamment Gérard Jugnot et Ary Abittan.

Le tournage du 4e volet de la saga cinématographique «Ducobu» est lancé depuis fin juillet, et c’est à Bruxelles que les acteurs de «Ducobu Président!» ont posé leurs valises, à l’instar du précédent film.

Comme une mise en bouche, Élie Semoun, réalisateur et acteur principal, a publié plusieurs photos du tournage sur son compte Instagram.

Parmi les photos partagées, on retiendra celles où apparaissent ses collègues acteurs. François Levantal, Ary Abittan ou encore Gérard Jugnot sont au casting.

Et… surprise! Un humoriste belge fera également partie de l’aventure, puisqu’on peut apercevoir Vincent Talouche jouer une scène.

«Ducobu Président!» devrait sortir au cinéma vers avril 2022.