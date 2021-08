Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Le rappeur français Akhenaton, membre du groupe IAM, a été testé positif au Covid-19 et placé en réanimation pour détresse respiratoire. -

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 4 août 2021.

La sélection de la rédaction 1. Bilan Covid en Belgique ce mercredi: tous les indicateurs à la hausse Contaminations au coronavirus, hospitalisations et décès sont à la hausse dans le rapport épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce mercredi à l’aube. + A LIRE 2. Face à la hausse des contaminations, Israël renforce les restrictions sanitaires Israël va imposer de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. L’annonce a été faite mardi soir les autorités. + A LIRE 3. Le rappeur français Akhenaton positif au Covid-19 et placé en réanimation Le rappeur français Akhenaton, membre du groupe IAM, a été testé positif au Covid-19 et placé en réanimation pour détresse respiratoire, selon BFM TV. Le chanteur s’était publiquement affiché contre la vaccination et le pass sanitaire le mois dernier. + A LIRE

Belgique

Plus les revenus sont hauts, plus on se vaccine: les taux de vaccination des 19 communes bruxelloises le prouvent

CARTE | Les communes bruxelloises aux taux de vaccination les plus étendus sont celles aux revenus les plus élevés. L’inverse est vrai aussi: les communes aux familles les plus pauvres occupent le bas du tableau des couvertures vaccinales.

Piqûre dans les bus, chez le généraliste et… à l’église: Bruxelles prie pour que la décentralisation de la vaccination fonctionne

Face à la désertion progressive des centres de vaccination, Bruxelles doit revoir sa stratégie vaccinale. Mise en place depuis la fin du printemps, la décentralisation doit prendre sa vitesse de croisière cet automne.

MONDE

Les enfants guérissent en 6 jours selon une étude

Les enfants atteints du Covid-19 présentaient des symptômes en moyenne 6 jours durant, selon une étude révélée par The Lancet.

Une autre étude affirme que les vaccinés ont trois fois moins de chances d’être positifs

Les personnes totalement vaccinées ont trois fois moins de chances d’être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées: c’est ce qui ressort des derniers résultats publiés ce mercredi d’une vaste étude en Angleterre.

Von der Leyen presse les USA de lever les restrictions de voyage pour les Européens

La présidente de la Commission européenne a appelé ce mercredi les États-Unis à rapidement lever leurs vastes restrictions d’entrée pour les voyageurs en provenance de l’Europe.

Le vaccin Pfizer devrait obtenir début septembre un feu vert complet aux USA

L’Agence américaine du médicament, la FDA, devrait approuver pleinement dès septembre le vaccin de Pfizer et BioNtech contre le Covid-19.

Record de contaminations à Tokyo

La capitale japonaise, qui accueille actuellement les Jeux olympiques, a enregistré le plus grand nombre d’infections quotidiennes au coronavirus depuis le début de la pandémie, dans un contexte de propagation rapide du variant Delta.

60 ans de Barack Obama: le nombre d’invités finalement limité à ses proches

L’ancien président des Etats-Unis Barack Obama soufflera finalement ses 60 bougies en petit comité, entouré de famille et amis, au lieu des centaines d’invités initialement conviés.

