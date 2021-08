Le Pont de Claies de Laforêt va être remonté ce jeudi

Le pont est installé chaque année dans la première quinzaine du mois de juin et est généralement démonté à la fin du mois de septembre. eda

Emporté par les eaux de la Semois le 15 juillet dernier, le Pont de Claies de Laforêt (Cresse-sur-Semois) va pouvoir être remonté ce jeudi 5 août, annonce le Centre touristique et culturel de Vresse.

Les deux parties du Pont avaient été récupérées lorsque la situation ne présentait plus de danger pour les ouvriers communaux.

«Il a fallu procéder à quelques réparations mais également reconstruire de toutes pièces une passerelle de 10m afin de se rendre surl’île de Laforêt. Un retour en 2021 est incroyable et totalement inespéré, tant le courant de la Semois avait été violent et la montée des eaux subite. La petite partie permettant de passer de la rive ‘côté Chairière’ vers l’île de Laforêt ayant même été emportée lors de la crue. Des morceaux de claies ont été aperçus près des Hautes-Rivières, en territoire français. L’espoir n’était pas de mise au moment de récupérer les parties échouées sur les rives de la Semois», précise le Centre touristique et culturel de Vresse.

Ce sont les précautions prises par les services travaux du Centre touristique et de la commune de Vresse-sur-Semois qui ont amélioré leur système de sécurisation du Pont de Claies à l’aube du montage en juin qui ont permis cette remontée rapide.

Le Pont de Claies avait déjà subi une cassure en 2019. «Ils avaient remarqué la difficulté de récupérer les claies ‘côté île’. Ils ont donc câblé de manière à récupérer facilement les claies ‘côté Laforêt’ où celles-ci s’échouent plus délicatement. Ce travail a porté ses fruits puisqu’aucune claie manquante n’était à recenser cette fois-ci», ponctue le Centre touristique et culturel de Vresse.